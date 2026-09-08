Es falso que un video muestre una “guerra civil” en Iquitos: las imágenes corresponden a Guatemala

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que presenta imágenes de una supuesta “guerra civil” ocurrida recientemente en Iquitos.

LO VERDADERO:

El video no corresponde a Iquitos, sino a una manifestación registrada en Cuyotenango, Guatemala.

Una búsqueda inversa permitió localizar el mismo material vinculado a una manifestación en Cuyotenango, y medios de comunicación de Guatemala también difundieron las imágenes señalando que correspondían a dicha localidad.

En redes sociales circula un video que es presentado como evidencia de una supuesta “guerra civil” ocurrida en Iquitos, en el contexto de las recientes movilizaciones registradas en la ciudad. Las imágenes muestran a un grupo de personas participando en una manifestación y enfrentándose con la policía. Sin embargo, el video no corresponde a esa ciudad ni registra las recientes protestas ocurridas en Loreto.

Captura del video viral. Foto: Facebook

La publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra más de 130.000 visualizaciones y 1.800 'Me gusta', y ha sido compartida más de 600 veces.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Un análisis visual permitió identificar inconsistencias con la narrativa difundida, entre ellas, el uniforme de los agentes policiales que aparecen en el video, el cual no corresponde al utilizado por la Policía Nacional del Perú. También se observan características del entorno que no coinciden con la ubicación señalada en las publicaciones. Asimismo, una búsqueda inversa de los fotogramas permitió identificar que las imágenes corresponden a Cuyotenango, en Guatemala, y no a Iquitos.

Resultado de la búsqueda inversa. Foto: Facebook

Además, medios de comunicación de Guatemala difundieron el mismo material audiovisual y señalaron que correspondía a una manifestación ocurrida en Cuyotenango. Estas publicaciones, realizadas en el contexto de los hechos registrados en esa localidad, corroboran que el video pertenece a un acontecimiento distinto al que se le atribuye en redes sociales.

Nota del medio guatemalteco ChapinTV. Foto: ChapinTV

Si bien Iquitos registró recientemente un paro y movilizaciones en el marco de diversas demandas, estos acontecimientos no guardan relación con las imágenes que circulan en redes sociales. El video viral no muestra hechos ocurridos en la ciudad peruana, sino una manifestación registrada en Cuyotenango, Guatemala.

Conclusión

En redes sociales se difundió un video presentado como evidencia de una supuesta “guerra civil” en Iquitos. Sin embargo, el contenido es falso, ya que las imágenes no corresponden a esa ciudad ni a las recientes movilizaciones registradas en Loreto, sino a una manifestación ocurrida en Cuyotenango, Guatemala. Un análisis visual permitió identificar que los agentes policiales que aparecen en el video no llevan uniformes correspondientes a la Policía Nacional del Perú, mientras que una búsqueda inversa permitió localizar el mismo material vinculado a Cuyotenango y difundido también por medios de comunicación de ese país. Por tanto, es falso atribuir estas imágenes a una supuesta “guerra civil” en Iquitos.