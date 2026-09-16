Fredy López Mendoza toma juramento como comandante general PNP en ceremonia oficial

Oficialmente, el general Fredy López Mendoza asumió como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). La ceremonia se realizó en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) de la Policía, ubicada en Puente Piedra, y contó con un discurso de despedida de Óscar Arriola, general que pasó al retiro tras renunciar al cargo que ahora ocupa López Mendoza.

En el evento estuvieron presentes algunas figuras del actual Gobierno, entre ellas Keiko Fujimori, presidenta del Perú, y Luis Galarreta, vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros, entre otras autoridades.

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Arriola agradeció a las autoridades presentes por la confianza depositada durante su gestión, así como a sus familiares por el respaldo brindado. Cabe señalar que el excomandante general de la PNP aseguró que su renuncia no fue "motivada por presiones políticas". En los últimos meses, desde julio, Arriola dejó la institución en un contexto marcado por más de 160 homicidios registrados, según datos del Sinadef.

La designación de Fredy López Mendoza como comandante general de la PNP ya fue oficializada mediante una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano. El ahora jefe de la Policía venía desempeñándose como jefe del Estado Mayor General de la PNP desde enero de este año.

Lo que se sabe del nuevo comandante general

El ahora comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ha desempeñado funciones en la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la Dirección de Aviación Policial y la Secretaría Ejecutiva de la institución. Además, fue jefe policial en Madre de Dios y agregado policial adjunto en la Embajada del Perú en España.

En el ámbito académico, obtuvo una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su trabajo de investigación de posgrado abordó el empleo de agentes encubiertos como herramienta para enfrentar al crimen organizado.

Tras ser designado como sucesor de Óscar Arriola, el nuevo comandante general de la PNP afirmó que la labor policial debe mantenerse al margen de intereses políticos. En declaraciones a Latina, reconoció la dependencia estructural de la institución respecto del Poder Ejecutivo, pero sostuvo que ello no debería traducirse en una interferencia política en las funciones estrictamente institucionales.