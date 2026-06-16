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Una reconocida marca japonesa reorganiza su presencia dentro de Brasil y conforma uno de sus principales centros productivos

La producción se trasladará a Sorocaba, que se convierte en el nuevo eje productivo de Toyota en el país dentro de un plan de reestructuración industrial.

Toyota implementará un acuerdo con el Sindicato de Metalúrgicos de Campinas que incluye opciones de reubicación y planes de retiro voluntario. Foto: Vrum.
Toyota implementará un acuerdo con el Sindicato de Metalúrgicos de Campinas que incluye opciones de reubicación y planes de retiro voluntario. Foto: Vrum.
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La industria automotriz en Brasil entra en una nueva fase con el cierre de la emblemática planta de Toyota en Indaiatuba, São Paulo, donde durante 28 años se fabricó el Corolla. La producción del modelo será trasladada a Sorocaba, que se convierte en el nuevo eje productivo de la automotriz en el país como parte de un plan de reestructuración industrial.

El cambio marca el fin de una etapa para una de las fábricas más importantes del fabricante japonés en Sudamérica, que superó el millón de unidades producidas y fue clave en el desarrollo de tecnologías híbridas flex en la región. El movimiento también responde a un plan de reestructuración que busca concentrar operaciones, reducir costos y acelerar la transición hacia vehículos electrificados.

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El cierre de la planta fue acompañado por un acuerdo con el Sindicato de Metalúrgicos de Campinas y Región, que representa a los trabajadores. El pacto contempla alternativas de reubicación hacia Sorocaba y programas de retiro voluntario.

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Toyota cierra una etapa histórica en Brasil

Inaugurada en 1998, la planta de Indaiatuba fue la segunda instalación industrial de Toyota en Brasil. Allí no solo se produjo el Corolla, sino también modelos híbridos flex, considerados pioneros a nivel mundial.

Sin embargo, las limitaciones físicas del terreno y la imposibilidad de expansión terminaron acelerando la decisión de trasladar la producción. La empresa informó que el futuro del complejo aún no está definido y será comunicado tras concluir la transición operativa.

Según lo acordado, los empleados que acepten el traslado recibirán incentivos económicos y garantías laborales, mientras que quienes opten por el retiro podrán acceder a un paquete de compensaciones. La empresa aseguró que el proceso se realizará de forma gradual.

Sorocaba: un solo complejo industrial con dos unidades integradas

El nuevo centro de producción no corresponde a dos fábricas independientes, sino a un complejo industrial ampliado en Sorocaba, conformado por una planta original y una segunda unidad incorporada en el marco del plan de expansión de la compañía.

En la práctica, lo que se conoce como 'Sorocaba I y Sorocaba II' funciona como un solo sistema productivo integrado, donde

  • la planta inicial concentra operaciones ya existentes.
  • la segunda unidad amplía la capacidad de ensamblaje y permite absorber la producción trasladada desde Indaiatuba.

Esta estructura permite a Toyota centralizar procesos, reducir costos logísticos y aumentar la eficiencia en la fabricación de vehículos, especialmente en un contexto de transición hacia modelos electrificados.

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