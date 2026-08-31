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Sociedad

Metropolitano y Línea 1 se conectarán en la Vía Expresa Grau: inician marcha en vacío y fijan fecha para marcha blanca

La marcha en vacío del Metropolitano continuará hasta el 30 de setiembre y permitirá evaluar carriles segregados, semáforos, puertas automáticas, sensores y otros componentes tecnológicos.

Metropolitano: Según la información presentada durante la supervisión de la obra, estas infraestructuras registran un avance aproximado del 95 %.
Metropolitano: Según la información presentada durante la supervisión de la obra, estas infraestructuras registran un avance aproximado del 95 %. | Foto: Andina/Composición LR
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El Metropolitano inició este 31 de agosto pruebas sin pasajeros en el nuevo corredor de la Vía Expresa Grau, una ampliación de 2.8 kilómetros que unirá la Estación Central con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima. La medida busca comprobar el funcionamiento de la infraestructura antes de habilitar el servicio para usuarios provenientes de zonas del norte de la capital, como Carabayllo y Comas.

La marcha en vacío continuará hasta el 30 de setiembre y permitirá evaluar carriles segregados, semáforos, puertas automáticas, sensores y otros componentes tecnológicos. Entre octubre y noviembre comenzará una marcha blanca con pasajeros y pago de tarifa, mientras que para diciembre se proyecta la operación regular de la nueva conexión.

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Nuevo corredor de 2.8 kilómetros tendrá estaciones en Abancay, Andahuaylas y Parinacochas

La ampliación contempla tres estaciones intermedias ubicadas a la altura de las avenidas Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. Según la información presentada durante la supervisión de la obra, estas infraestructuras registran un avance aproximado del 95 %. En el caso de Parinacochas, se han considerado dos estructuras independientes, una para cada sentido de circulación.

Además, el proyecto incluye nueve intersecciones semaforizadas y una estación de transferencia en Grau, ubicada en la avenida Aviación. Desde ese punto, los pasajeros podrán enlazar sus viajes con la Línea 1 del Metro de Lima. La infraestructura también tendrá un espacio para que los buses del Metropolitano realicen un giro en “U” y retornen hacia la Estación Central.

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Marcha blanca con pasajeros se realizará entre octubre y noviembre con pago de pasaje

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la etapa actual de pruebas terminará el 30 de setiembre. Posteriormente, durante octubre y noviembre, se desarrollará una marcha blanca con una cantidad controlada de pasajeros. El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, precisó que durante esta fase los usuarios deberán efectuar el pago correspondiente del pasaje.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape, ejecutó la infraestructura vial, las estaciones y los sistemas semaforizados del proyecto, que demandó una inversión aproximada de S/130 millones. La ampliación permitirá que usuarios procedentes de Carabayllo, Comas y otros sectores del norte puedan continuar su recorrido hacia Grau y Aviación con una conexión directa al sistema ferroviario.

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