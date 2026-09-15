Rafael López Aliaga confirma que irá a debate contra otros candidatos municipales: "Me encanta el debate"

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Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular, señaló que no tendría problema alguno con asistir al debate entre los candidatos a la alcaldía de Lima. El líder del partido celeste señaló que él mismo solicitó asistir a la contienda.

"Yo mande una carta pidiendo ir al debate. Parece que me han hecho caso. Me encantan los debates. (...) Siempre he ido", indicó en diálogo con Canal N.

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Al ser consultado por las críticas que vienen de otros candidatos por su nueva postulación, López Aliaga se excuso señalando que tiene la ley de su lado y que no puede controlar el hecho de que Luis Rubio, candidato original a la comuna limeña por Renovación Popular, haya renunciado a la candidatura.

"La ley dice que no hay ningún problema para que yo postule como teniente alcalde. Hay un hecho que yo no controlo que es que el alcalde no continúa. Primero tengo que ganar la elección. Esta permitido por ley. En caso de ganar, hay una ley que dice que si el alcalde no esta habilitado, asume el primer regidor"

Con Renovación Popular: JNE sortea orden de los debates

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó este lunes 14 un sorteo para establecer el orden en que participarán los 26 partidos que disputan la Alcaldía de Lima Metropolitana en el debate de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Renovación Popular, agrupación liderada por Rafael López Aliaga, también forma parte de la contienda. El debate se desarrollará en dos fechas: el lunes 21 y el martes 22 de setiembre.

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Un total de 14 partidos sostienen que su postulación, presentada luego de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía, podría representar una forma de reelección encubierta, figura que se encuentra prohibida por la Constitución.

Según el orden establecido mediante el sorteo, el primer debate contará con la participación de Obras, Tierra Verde, Partido Morado, Frepap, Somos Perú, Juntos por el Perú, Pueblo Consciente, Batalla Perú, Alianza para el Progreso, Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Partido Demócrata Verde y Podemos Perú. En la segunda jornada estarán Partido del Buen Gobierno, PPC, Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Perú Libre, APRA, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.