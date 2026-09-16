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Judicialidad

Corte de La Libertad clausura Voluntariado Judicial de Descarga en Oralidad Civil 2026

Los voluntarios participaron en labores de impulso procesal y fortalecieron su experiencia práctica durante el programa piloto de la Corte de La Libertad.

Corte de La Libertad clausuró voluntariado de Oralidad Civil 2026. Foto: difusión.
Corte de La Libertad clausuró voluntariado de Oralidad Civil 2026. Foto: difusión.
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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, participó en la ceremonia de clausura del Voluntariado Judicial de Descarga en Oralidad Civil 2026, programa piloto que acogió a 26 jóvenes profesionales y estudiantes de Derecho, quienes desarrollaron labores que contribuyeron al impulso procesal en esta especialidad.

Durante la ceremonia, la titular de la Corte agradeció a los voluntarios por su tiempo y responsabilidad, así como por haber elegido servir y contribuir a un servicio de justicia más eficiente, en beneficio de la colectividad liberteña.

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Asimismo, la voluntaria destacada Jenny Zamora Guerrero expresó su gratitud a la Corte de La Libertad por la oportunidad de aprender mediante la participación activa y constante, así como por generar experiencias que contribuirán a su desarrollo profesional.

En esta actividad estuvieron presentes los magistrados Jackeline Florián Sáenz, Irma Marina Rivertte Chico, Gabriel Otiniano Campos, así como el gerente de administración distrital, Henry Góngora Ortiz, el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Kike Figueroa Auca, el jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, Aldo Gutiérrez Fabian, y demás funcionarios de la institución.

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