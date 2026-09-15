INFORMATIVO JUDICIAL | CORTE DE SULLANA
El Informativo Judicial de Sullana ofrece noticias claras y directas sobre casos y decisiones de interés público. Este espacio acerca a los ciudadanos a la justicia local de manera oportuna.
La información judicial de Sullana, clara, directa y oportuna.
El Informativo Judicial presenta las principales noticias, casos, audiencias, resoluciones y decisiones judiciales que generan interés en la ciudadanía de Sullana.
Un espacio que acerca a la ciudadanía información sobre el acontecer de la justicia en la localidad.
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