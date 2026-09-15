Real Madrid vs Elche EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por LaLiga de España

Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga de España. Foto: composició LR/Real Madrid/Elche

Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga de España. Foto: composició LR/Real Madrid/Elche

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¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO? | Ambos equipos juegan en el Estadio Martínez Valero por la fecha 6 de LaLiga de España. La transmisión empezará a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana) y estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Los merengues llegan en un buen momento tras golear a 4-1 a Rayo Vallecano y buscarán un triunfo que pueda meterle presión al líder Barcelona.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?

El Real Madrid vs Elche por la sexta fecha de la liga española se jugará desde las 2.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 1.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche?

En territorio peruano, el Real Madrid vs Elche estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO.

Sudamérica: DSports, DGO

España: Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar

Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+

México: Sky Sports.

Real Madrid vs Elche: alineaciones posibles

Estos son los equipos titulares que utilizarían José Mourinho y Martín Anselmi.

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Álvaro Carreras, Bernardo Silva, Federico Valverde, Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé .

. Elche: Matías Dituro, Tete Morente, Germán Valera, Pedro Bigas, Víctor Chust, Buba Sangaré, Facundo Buonanotte, Gonzalo Villar, Fer Niño, Thomas Lemar y Javi Morcillo .

¿Cómo ver Real Madrid vs Elche online?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Elche por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online de La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid vs Elche

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.