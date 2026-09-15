HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Real Madrid vs Elche EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por LaLiga de España

El equipo de Kylian Mbappé y compañía no quiere perderle el rastro al líder Barcelona. Sigue la transmisión del Real Madrid vs Elche en directo por internet.

Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga de España. Foto: composició LR/Real Madrid/Elche
Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga de España. Foto: composició LR/Real Madrid/Elche
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche EN VIVO? | Ambos equipos juegan en el Estadio Martínez Valero por la fecha 6 de LaLiga de España. La transmisión empezará a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana) y estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Los merengues llegan en un buen momento tras golear a 4-1 a Rayo Vallecano y buscarán un triunfo que pueda meterle presión al líder Barcelona.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Acumulado y Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 9

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?

El Real Madrid vs Elche por la sexta fecha de la liga española se jugará desde las 2.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.
  • España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche?

En territorio peruano, el Real Madrid vs Elche estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO.

  • Sudamérica: DSports, DGO
  • España: Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar
  • Estados Unidos: ESPN Deportes y ESPN+
  • México: Sky Sports.

Real Madrid vs Elche: alineaciones posibles

Estos son los equipos titulares que utilizarían José Mourinho y Martín Anselmi.

  • Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Álvaro Carreras, Bernardo Silva, Federico Valverde, Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
  • Elche: Matías Dituro, Tete Morente, Germán Valera, Pedro Bigas, Víctor Chust, Buba Sangaré, Facundo Buonanotte, Gonzalo Villar, Fer Niño, Thomas Lemar y Javi Morcillo.

PUEDES VER: ¡Bomba en México! Juan Reynoso cerró su acuerdo y es el nuevo DT de un histórico de la Liga MX

lr.pe

¿Cómo ver Real Madrid vs Elche online?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Elche por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online de La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid vs Elche

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,25), empate (5,70), gana Elche (11,50)
  • Betano: gana Real Madrid (1,26), empate (6,30), gana Elche (10,25)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,25), empate (6,25), gana Elche (11,00)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,29), empate (6,65), gana Elche (11,10)
  • Caliente: gana Real Madrid (1,25), empate (6,80), gana Elche (11,00)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,25), empate (6,66), gana Elche (10,00).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Goleada merengue! Real Madrid venció 4-1 al Rayo Vallecano con doblete de Kylian Mbappé

¡Goleada merengue! Real Madrid venció 4-1 al Rayo Vallecano con doblete de Kylian Mbappé

LEER MÁS
Real Madrid sufre para ganar en su debut por Champions League: venció 2-1 a Inter Milan en el Bernabéu

Real Madrid sufre para ganar en su debut por Champions League: venció 2-1 a Inter Milan en el Bernabéu

LEER MÁS
Real Madrid - Inter Milan: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

Real Madrid - Inter Milan: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025