Explosión de mina antitanque deja un muerto y un herido en frontera entre Chile y Perú

De acuerdo con la información policial, la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada | Composición LR

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Una camioneta ingresó a un campo minado en la frontera entre Chile y Perú y terminó destruida tras activar un artefacto explosivo durante la noche del domingo 13 de septiembre. El hecho ocurrió en el sector fronterizo de la región de Arica y Parinacota, a unos 280 metros del límite internacional, y habría dejado una persona fallecida, según información de Radio Bío Bío.

El incidente ocurrió en una zona que se encuentra delimitada y señalizada debido a la presencia de minas antitanque. Las condiciones de seguridad han impedido que los equipos especializados ingresen de inmediato hasta el lugar donde quedó el vehículo, por lo que las diligencias permanecen bajo resguardo de las autoridades chilenas.

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De acuerdo con la información difundida por BioBioChile, la explosión fue advertida por operadores del Sistema Integrado de Fronteras (Sifron), quienes observaron mediante cámaras de vigilancia que una camioneta se encontraba en llamas. Tras la alerta, se activó un protocolo de emergencia y se utilizó un dron térmico para revisar el área.

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Camioneta ingresó a campo minado

La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota informó que el vehículo ingresó a un campo minado cerca de las 23.30 horas del domingo y que circulaba de norte a sur. El hecho fue ubicado a la altura del Hito 16 de la frontera.

La Jefatura de Área Fronteriza (JAF) del Ejército de Chile también confirmó que el vehículo ingresó a un sector minado y señaló que el área se encontraba cercada y señalizada conforme a la normativa internacional.

El personal militar desplegado en las inmediaciones no resultó herido. "La Jefatura de Área Fronteriza informa que el personal militar desplegado en el sector se encuentra sin novedad", indicó el organismo en su comunicación.

Sin embargo, las autoridades todavía no han podido establecer oficialmente la identidad de la persona que se encontraba dentro de la camioneta ni confirmar el número de víctimas. Radio Bío Bío reportó que el hecho habría provocado una muerte.

Explosión ocurrió cerca de la frontera con Perú

El general director de Carabineros, Gonzalo Araya, precisó que el lugar de la explosión se encuentra aproximadamente a 280 metros del límite político internacional con Perú.

Según explicó, personal militar apostado en la zona dio la primera alerta y solicitó la presencia de funcionarios de la comisaría de Chacalluta. Debido a la presencia de posibles artefactos explosivos, los policías tuvieron que mantener un perímetro de seguridad y evitar el ingreso al sector.

"Lo primero que se hace es un resguardo a distancia porque no se puede acceder", explicó Araya, quien remarcó que se trata de un sector de alta complejidad y que se encuentra debidamente delimitado y señalizado.

Las diligencias quedaron a cargo de personal especializado del Ejército y de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por disposición del Ministerio Público.

Autoridades difieren sobre la hora y el lugar

Los primeros antecedentes entregados por las autoridades presentan algunas diferencias que deberán ser aclaradas durante la investigación.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, señaló que la camioneta habría ingresado al sector durante la tarde del domingo, cerca de las 16.00 horas, con una persona como conductor. Esta referencia temporal difiere del reporte de la Delegación Presidencial Regional, que sitúa el ingreso del vehículo alrededor de las 23.30 horas.

También existe una diferencia respecto al punto exacto del incidente. Mientras la Delegación Presidencial Regional y la información recogida por BioBioChile ubican el hecho a la altura del Hito 16, un comunicado de la Jefatura de Área Fronteriza del Ejército menciona el sector fronterizo del Hito 17.

La investigación deberá determinar cuál fue el punto exacto de la detonación, a qué hora ingresó la camioneta al campo minado y qué circunstancias llevaron al vehículo a desplazarse por una zona expresamente señalizada como peligrosa.

Ejército y PDI investigan explosión

El acceso al lugar continúa restringido debido a la posibilidad de que existan otros artefactos explosivos. Por ello, el Ejército y la PDI deberán realizar las diligencias cuando las condiciones permitan ingresar de manera segura.

La Delegación Presidencial Regional indicó que el campo minado se encontraba cercado con alambre y señalización internacional. Las autoridades buscan establecer las circunstancias del ingreso del vehículo y determinar oficialmente si hubo víctimas.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la persona que habría fallecido. El dato deberá ser confirmado por las autoridades una vez que los equipos especializados puedan acceder al vehículo y completar las labores de investigación. El caso permanece en investigación bajo instrucciones del Ministerio Público de Chile.