Precio del dólar hoy, martes 15 de septiembre, en Perú: ¿cuál es el tipo de cambio y cuánto cotiza?

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 04:46 a. m. a 17 kilómetros al norte de San Gabán, Carabaya en Puno. El temblor del 14 de septiembre de 2026, se registró a una profundidad de 12 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

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