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Economía

Precio del dólar hoy, martes 15 de septiembre, en Perú: ¿cuál es el tipo de cambio y cuánto cotiza?

Revisa el precio del dólar hoy, martes 15 de septiembre, en Perú. Conoce el tipo de cambio actualizado, cuánto cotiza en el mercado paralelo, bancos y Sunat.

Precio del dólar hoy, martes 15 de septiembre, en Perú: ¿cuál es el tipo de cambio y cuánto cotiza?
Precio del dólar hoy, martes 15 de septiembre, en Perú: ¿cuál es el tipo de cambio y cuánto cotiza? | Composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

08:51
Temblor de magnitud 3,5 remeció Puno, reporta IGP

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 04:46 a. m. a 17 kilómetros al norte de San Gabán, Carabaya en Puno. El temblor del 14 de septiembre de 2026, se registró a una profundidad de 12 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Foto: X

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El precio del dólar hoy, martes 15 de septiembre, registra una cotización de S/3,350 para la compra y S/3,375 para la venta en el mercado paralelo de Perú. Revisa cómo se encuentra el tipo de cambio y cuáles son los valores de compra y venta ofrecidos por los principales bancos del país.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, lunes 14 de septiembre de 2026

11:26
14/9/2026

Otro temblor se registró en Puno

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0667

Fecha y Hora Local: 14/09/2026 09:20:35

Magnitud: 3.9

Profundidad: 13km

Latitud: -13.29

Longitud: -70.35

Intensidad: III San Gabán

Referencia: 17 km al N de San Gabán, Carabaya - Puno

11:24
14/9/2026

¿Por qué ocurren sismos con frecuencia en Perú?

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido principalmente a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Por ello, el IGP realiza un monitoreo permanente de los movimientos sísmicos registrados en el territorio nacional.

08:51
14/9/2026

Temblor de magnitud 3,5 remeció Puno, reporta IGP

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 04:46 a. m. a 17 kilómetros al norte de San Gabán, Carabaya en Puno. El temblor del 14 de septiembre de 2026, se registró a una profundidad de 12 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía Twitter. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Foto: X

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 15 de septiembre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558
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