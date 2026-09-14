Sedapal suspende el servicio de agua en Lima este martes 15 de septiembre: revisa la lista de urbanizaciones afectadas hasta el miércoles
Los sectores afectados incluyen Chorrillos, Ate, Pachacámac, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Isidro y La Molina. Se realizarán limpiezas de reservorios y un empalme de tubería, según la programación.
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El servicio de agua potable será interrumpido temporalmente este martes 15 de setiembre en diferentes sectores de Lima Metropolitana. La medida, comunicada por Sedapal, responde a trabajos programados en la infraestructura y contempla horarios distintos según cada zona intervenida.
Las labores comprenden principalmente la limpieza de reservorios y, en un caso, el empalme de una tubería. Los vecinos de Chorrillos, Ate, Pachacámac, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, San Isidro y La Molina deberán considerar los periodos establecidos para la suspensión y tomar previsiones antes del inicio de los trabajos.
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Cortes de agua en Lima este martes 15 de setiembre: distritos y zonas afectadas
Chorrillos
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Zonas: Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa, zonas I, II y III.
- Sector: 92.
- Horario: 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Zona: Asociación de Vivienda El Milagro de Mayo, parte alta.
- Sector: 176.
- Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Pachacámac
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Zonas: Asociación Fundo Mama Sicilia, Asociación Las Viñas, Centro Poblado Rural Matamoros y Pueblo Pachacámac.
- Sector: 454.
- Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Zonas: Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, sectores La Florida y El Pedregal.
- Sector: 445.
- Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Zonas: Agrupación Familiar Víctor Raúl Haya de La Torre, A.H. Bayóvar Ampliación Sector Santa Rosa, A.H. Niño Jesús, A.H. Nuevo Amanecer, Antenor Orrego Ampliación, AF Las Mercedes, AF Las Palmeras, AF Torres Cruz Blanca, A.H. Señor de Los Milagros Ampliación, AF Nueva Primavera, AF Valle Sagrado, AF La Fortaleza, AF Las Lomas de Bayóvar, Bayóvar Ampliación Ramiro Prialé y Bayóvar Ampliación 3ra zona Sector Santa Rosa y ampliación.
- Sector: 413.
- Horario: 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Los Olivos
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Zonas: A.H. Enrique Milla Ochoa, A.H. San Martín y Asociación San Roque.
- Sector: 84.
- Horario: 12:00 m. a 8:00 p. m.
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San Isidro
- Motivo: Empalme de tubería.
- Zonas: Urb. El Olivar y Urb. San Isidro. El área comprende el cuadrante delimitado por las avenidas Arequipa, Santa Cruz, Felipe Pardo y Aliaga, Camino Real, además de las calles Conde de la Monclova y Raymundo Morales de La Torre.
- Sector: 51.
- Horario: 12:00 m. a 11:00 p. m.
La Molina
- Motivo: Limpieza de reservorio.
- Zonas: Urb. La Capilla y Ventracom.
- Sector: 199.
- Horario: 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
Sedapal señaló que estas interrupciones forman parte de trabajos destinados al mantenimiento, limpieza y mejoramiento de la infraestructura vinculada al abastecimiento de agua potable. Por ello, la duración del corte dependerá del horario establecido para cada sector incluido en la programación.