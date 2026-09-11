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Identifican a 7 víctimas de tragedia en vía Cerro de Pasco - Oxapampa: auto se despistó y cayó por pendiente

Las víctimas del siniestro incluyen a un menor de edad y varios familiares. Se realizó una necropsia a los cuerpos como parte de las investigaciones del accidente.

Autoridades continúan investigando la causa del accidente que dejó siete fallecidos.
Autoridades continúan investigando la causa del accidente que dejó siete fallecidos. | Composición LR
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Las siete personas que murieron en el fatal accidente ocurrido el jueves 10 de septiembre en el sector de Carhuac, distrito de Ninacaca, en Pasco, fueron identificadas tras varias horas de diligencias. Las víctimas viajaban a bordo de una camioneta Toyota Rush, de placa W4S-444, que se despistó en una zona agreste de la vía que conecta Cerro de Pasco con Oxapampa.

Los cuerpos llegaron después de las 16.00 horas a la morgue del Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco, donde se realizaron las diligencias necesarias para establecer plenamente sus identidades.

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Las víctimas fueron identificadas como C. A. B. G., menor de edad; César Gizado Sinchi; Jhon Renzo Gizado Sinchi; María Rosa Sinchi Jiménez; Raquel Soledad Bonifacio Sinchi; Aida Antesana Clímaco y Michel Maicol Fernández Malpartida.

Según información preliminar, la camioneta se salió de la vía durante la mañana y, tras dar varias vueltas de campana, cayó por una pendiente. Debido a la gravedad del accidente, los ocupantes fallecieron en el lugar y sus cuerpos quedaron esparcidos en la zona.

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Realizan necropsia a las siete víctimas

Luego de culminar el proceso de identificación, las autoridades dispusieron la necropsia de ley a los siete cuerpos, como parte de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Tras las diligencias correspondientes, los restos serán trasladados hacia Oxapampa, donde familiares y allegados tienen previsto realizar los velatorios y posteriormente darles el último adiós.

Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando información para determinar qué provocó el despiste de la camioneta y establecer las circunstancias exactas del accidente.

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Familias tuvieron dificultades para conocer la tragedia

La tragedia generó consternación entre los familiares de las víctimas. Una de las principales dificultades durante las primeras horas fue la falta de cobertura de telefonía móvil en la zona del accidente, lo que complicó la comunicación y retrasó el conocimiento de lo ocurrido por parte de sus seres queridos.

La confirmación oficial de las identidades permitió finalmente informar a las familias sobre la muerte de sus integrantes, quienes ahora afrontan el dolor por la pérdida de siete personas en este accidente ocurrido en una zona agreste de Pasco.

Mientras los restos son trasladados a Oxapampa, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del despiste y establecer si existió algún factor relacionado con las condiciones de la vía, el vehículo o la conducción que pudo contribuir al accidente.

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