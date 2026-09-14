Paso restringido entre Atico y Ocoña: deslizamiento de tierra interrumpió el tránsito en la Panamericana Sur

Las condiciones climáticas, con llovizna en la zona, mantuvieron la alerta sobre posibles nuevos deslizamientos, lo que llevó a mantener medidas preventivas durante las primeras horas de la emergencia. | Foto: composición LR

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El tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur, entre los distritos de Atico y Ocoña, en Arequipa, fue afectado durante la madrugada de este lunes 14 de septiembre por un derrumbe registrado a la altura del kilómetro 732. La caída de piedras y tierra bloqueó ambos carriles de la vía y obligó a suspender temporalmente el paso.

Ante la emergencia, personal de Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), acudió al punto para retirar el material acumulado con maquinaria pesada. El tránsito comenzó a restablecerse de manera restringida durante la mañana y quedó completamente normalizado alrededor del mediodía, una vez culminadas las labores de limpieza.

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Derrumbe en la Panamericana Sur obligó a restringir el tránsito entre Atico y Ocoña

Según informó Provías Nacional, el deslizamiento ocurrió aproximadamente a las 04:00 horas en el kilómetro 732 de la Panamericana Sur. La emergencia generó la interrupción del tránsito en ambos sentidos mientras se evaluaba y despejaba la zona afectada.

Durante las primeras horas, los vehículos permanecieron sin circulación debido a la presencia de piedras y tierra sobre la calzada. Posteriormente, se permitió el paso de manera controlada como medida preventiva, mientras continuaban las labores para retirar por completo los restos del derrumbe.

La presencia de llovizna en el sector mantuvo la atención sobre las condiciones de los cerros ubicados junto a la carretera. La humedad puede favorecer nuevos desprendimientos de piedras y tierra, por lo que inicialmente se optó por mantener un tránsito restringido.

Provías Nacional retiró piedras y tierra para normalizar el paso vehicular en Arequipa

Los trabajos estuvieron a cargo de personal de Provías Nacional con apoyo de maquinaria pesada. Las labores se concentraron en retirar el material que había quedado sobre la carretera para recuperar la circulación por los dos carriles de la vía.

Luego de varias horas de intervención, el pase vehicular quedó restablecido en su totalidad al mediodía. Desde ese momento, camiones, buses y automóviles pudieron continuar su recorrido por el tramo entre Atico y Ocoña sin las restricciones aplicadas durante la mañana.