JEE Lima Centro abre proceso sancionador a López Aliaga por mostrarse como candidato a alcalde.

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro abrió un expediente sancionador contra el partido Renovación Popular y su candidato a primer regidor, Rafael López Aliaga, por promocionarse en paneles y pintas como candidato a la alcaldía de Lima, a pesar de estar inscrito únicamente como regidor.

El JEE Lima Centro ordenó iniciar el procedimiento por la presunta infracción al principio de veracidad en la propaganda electoral.

La investigación comenzó tras un informe del fiscalizador electoral del 8 de septiembre de 2026 en el distrito de Breña. En la inspección se hallaron dos elementos publicitarios que mostraban al exalcalde de Lima como postulante al sillón municipal para estas elecciones 2026.

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"Una pinta ubicada en la fachada de un predio privado, en la que, entre otros elementos, figura la expresión 'Porky ¡vuelve! alcalde de Lima'". Además, también se halló un panel publicitario colocado en vía pública, en el que se presenta la imagen de Rafael López Aliaga acompañada de la expresión 'alcalde de Lima'".

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Tras el registro de esta publicidad engoañosa y al revisar el sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las autoridades constataron que el candidato no figuraba como aspirante a alcalde de Lima, pues solo se encuentra registrado como “candidato a Regidor Provincial 1 para la Municipalidad Provincial de Lima".

Extracto de la resolución del JEE Lima Centro donde se advierte la discrepancia entre el cargo inscrito de Rafael López Aliaga y cómo figuraba en la propaganda. Foto: Parte de la Resolución del JEE de Lima Centro.

Para el tribunal, esta diferencia entre el puesto oficial y el que aparece en la publicidad confunde a los votantes, violando el principio de veracidad que prohíbe el uso de propaganda engañosa, lo que “podrían inducir al electorado a asumir que el citado candidato postula a un cargo distinto de aquel para el cual se encuentra inscrito", se lee en el documento.

Además, esta conducta configuraría una vulneración al principio de veracidad, el cual establece que no se puede persuadir a los electores a tomar una decisión sobre la base de propaganda electoral falsa o engañosa. Sin embargo, el órgano electoral aclaró que aún se está en etapa de investigación, por lo que aún no se puede emitir una sanción definitiva ni adelantar opinión sobre el caso.

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Del mismo modo, las autoridades electorales también recibieron denuncias por medio de redes sociales sobre otros paneles y publicidad en las que Rafael López Aliaga se muestra como candidato a la alcaldía de Lima, a pesar de no ser cierto. En esa línea, el JNE reiteró que ya se inició un procedimiento sancionador por medio de sus redes sociales.

“El JEE Lima Centro inició un procedimiento sancionador contra Renovación Popular y el candidato a regidor Rafael López Aliaga por la posible vulneración del principio de veracidad, propaganda engañosa, previsto en la Ley N.° 28094. Así, se ha notificado a la organización política, para su respuesta, y se ha publicado la resolución en la Plataforma Electoral, para su público conocimiento. Recuerda que los JEE evalúan, en primera instancia, los informes de fiscalización de propaganda electoral correspondientes a su jurisdicción. Consulta esta y otras resoluciones de las ERM 2026 en la Plataforma Electoral”, se lee.

Mientras las autoridades evalúan este expediente, la organización de los debates municipales continúa. Y, en paralelo, el JNE aceptó que tanto los candidatos a la alcaldía como los primeros regidores de cada lista puedan representar a sus partidos en el debate del 21 y 22 de septiembre. Esto, pese a que anteriormente solo participaban los candidatos a la alcaldía de Lima.

Tras ser notificado, Rafael López Aliaga tiene un plazo de tres días calendario para presentar sus explicaciones y descargos antes de que el JEE tome una decisión final.

En esa misma línea, diversos usuarios compartieron fotografías de paneles publicitarios en otros puntos de Lima con el logo de Renovación Popular y el lema “Lo mejor está por llegar”. En una de las imágenes difundidas también se observa a Rafael López Aliaga presentado como “alcalde de Lima” junto a Juan Palma, candidato a la alcaldía del distrito de Santiago de Surco, lo que según los denunciantes reitera la misma inconsistencia en la propaganda electoral del partido.

Publicidad electoral de Renovación Popular en la que se promociona a López Aliaga bajo el cargo de "alcalde de Lima". Foto: X





