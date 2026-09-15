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Sao Paulo vs Boca Juniors EN VIVO: qué canal transmite el partido de cuartos de final de Copa Sudamericana 2026

Los gigantes de Brasil y Argentina luchan por un boleto en las semifinales de la Copa Sudamericana. Sigue la transmisión del Sao Paulo vs Boca Juniors en directo.

Boca Juniors parte con ventaja en la serie tras ganar el partido de ida. Foto: composición LR/Twitter
Boca Juniors parte con ventaja en la serie tras ganar el partido de ida. Foto: composición LR/Twitter
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VER Sao Paulo vs Boca Juniors EN VIVO HOY | El duelo de vuelta entre los gigantes de Brasil y Argentina, correspondiente a los 4tos de final de la Copa Sudamericana, empezará a partir de las 7.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de este y todos los partidos de hoy que ofrece La República.

Los dirigidos por Rodolfo Arrabuarrena parten con ventaja en la serie gracias al ajustado triunfo 1-0 en la Bombonera. El vencedor de esta llave se enfrentará en semifinales al ganador del Vasco da Gama vs Independiente Santa Fe.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido de vuelta de 4tos de final de Copa Sudamericana

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¿Dónde ver Sao Paulo vs Boca Juniors?

El partido de vuelta Sao Paulo vs Boca Juniors, por el pase a semifinales de Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports y Paramount+. En caso no puedas acceder a estos servicios, podrás seguir la cobertura online gratis de La República.

¿A qué hora juega Sao Paulo vs Boca Juniors?

El duelo entre los históricos clubes se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina y brasileña).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (miércoles 16/09)

PUEDES VER: Tabla de posiciones Acumulado y Clausura de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 9

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Sao Paulo vs Boca Juniors: alineaciones posibles

  • Sao Paulo: Rafael Pires; Domingos Duarte, Robert Arboleda, José Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio Silva Santos, Iago Amaral Borduchi; Artur Victor Guimarães, Luciano da Rocha, Jonathan Calleri.
  • Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores

Estadio donde juega Sao Paulo vs Boca Juniors

La revancha entre Sao Paulo y Boca Juniors tendrá lugar en el mítico Morumbi. Este recinto tiene capacidad para albergar alrededor de 66.000 espectadores.


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