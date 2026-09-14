La presidenta Keiko Fujimori anunció una revisión de la currícula escolar en el marco del Plan Nacional de Educación 2026-2031, enfocándose en la enseñanza de información verificable y conocimientos fundamentales. | Gobierno

La presidenta Keiko Fujimori anunció una revisión de la currícula escolar en el marco del Plan Nacional de Educación 2026-2031, enfocándose en la enseñanza de información verificable y conocimientos fundamentales. | Gobierno

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes una revisión de la currícula escolar como parte del Plan Nacional de Educación 2026-2031, con el argumento de que la enseñanza debe priorizar información verificable y conocimientos fundamentales.

"La currícula tiene que modernizarse, no tiene que tener ideología, tiene que tener datos, estadísticas, información real", sostuvo Fujimori durante la presentación del plan, realizada junto al ministro de Educación, José Antonio Chang.

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El titular del Minedu fue más específico y señaló que el Gobierno retirará de la currícula nacional "todo tipo de ideología". Chang cuestionó que el currículo se haya convertido en una “bolsa sin fin” de contenidos y planteó concentrar la enseñanza en conocimientos fundamentales, pensamiento crítico, comprensión lectora y razonamiento matemático.

El anuncio llega una semana después de la publicación de los resultados de PISA 2025, que mostraron un retroceso de los estudiantes peruanos en Matemática y Lectura. La OCDE reportó que los resultados de Perú fueron inferiores a los de 2022 en ambas áreas y que el desempeño volvió a ubicarse cerca de los niveles observados en 2015.

La ESI ya había sido reemplazada en mayo

El anuncio sobre la currícula ocurre, además, en un escenario de cambios recientes en la educación sexual escolar. El 15 de mayo de 2026, el Minedu aprobó la RVM 085-2026-MINEDU, con la que derogó los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) aprobados en 2021 y aprobó nuevos 'Lineamientos para la Educación Sexual con base científica, biológica y ética'.

La nueva norma establece que la educación sexual debe implementarse de manera pertinente, progresiva y oportuna en colegios públicos y privados, considerando la edad de los estudiantes, su desarrollo biológico, cognitivo y socioemocional, así como el contexto sociocultural.

Por ello, el anuncio de Fujimori no supone, por sí mismo, una nueva derogación de la ESI: ese cambio normativo ya ocurrió cuatro meses atrás. Lo que queda pendiente de precisar es qué contenidos concretos serán modificados dentro del currículo nacional y cómo se articulará ese nuevo enfoque con los lineamientos de educación sexual que actualmente están vigentes.

La diferencia es relevante porque la nueva política curricular anunciada este lunes todavía no detalla públicamente qué contenidos serán retirados por considerarse “ideológicos”, ni cuáles serán incorporados o reforzados en su reemplazo.

PISA: 18 puntos menos en Lectura y 9 en Matemática

Los resultados que el Gobierno toma como referencia para plantear esta reforma muestran un retroceso importante. En PISA 2025, Perú obtuvo 382 puntos en Matemática, 390 en Lectura y 406 en Ciencias.

Frente a 2022, el país perdió 9 puntos en Matemática y 18 en Lectura. En Ciencias la variación fue de dos puntos y la OCDE la considera estadísticamente no significativa. La organización señala, además, que en las tres áreas los resultados peruanos se encuentran cerca de los observados en 2015; en Matemática y Lectura, la caída reciente revirtió parte de las mejoras alcanzadas después de ese año.

El problema también aparece cuando se observa cuántos estudiantes alcanzan el nivel mínimo de desempeño. En Lectura, solo 42% de los estudiantes peruanos llegó al nivel 2 o superior, frente al 69% del promedio de la OCDE. En Matemática, la proporción fue de aproximadamente 30%, frente al 65% de la OCDE. En Ciencias, alcanzó el nivel mínimo el 47%, frente al 74% del promedio de la organización.

La evaluación fue aplicada a 6.991 estudiantes de 15 años de 260 colegios peruanos, una muestra que representa aproximadamente a 519.700 jóvenes de esa edad.

El resultado coloca el debate educativo en dos planos: por un lado, la revisión de los contenidos curriculares anunciada por el Ejecutivo; y, por otro, la necesidad de recuperar aprendizajes básicos que muestran retrocesos en las evaluaciones internacionales.

Una hora diaria de lectura y educación técnica

Dentro del nuevo plan, el Gobierno anunció que promoverá una hora diaria de lectura en los colegios. Chang también planteó fortalecer el pensamiento crítico y el razonamiento matemático, además de incorporar o reforzar contenidos de educación cívica, valores, inglés y educación financiera.

El ministro también anunció una mayor participación de las familias mediante una guía para padres, con orientaciones según el grado escolar para acompañar las actividades y aprendizajes de los estudiantes. La propuesta parte de la idea de que los escolares pasan varias horas fuera de las aulas y que la familia debe recuperar un papel más activo en su formación.

La medida busca responder a parte de los problemas que exhibe PISA, aunque el resultado de una evaluación internacional no depende únicamente de los contenidos de una currícula. La propia OCDE analiza el desempeño en relación con factores vinculados al entorno de aprendizaje y las condiciones educativas.

2.000 colegios nuevos frente a una brecha de S/171.000 millones

El plan también incluye un ambicioso componente de infraestructura. Fujimori anunció la construcción de 2.000 colegios nuevos en cuatro años, a un ritmo de 500 por año, además de la modernización o remodelación de otros 3.000 locales educativos. También planteó que todas las escuelas estén conectadas a internet satelital hacia julio de 2027.

El desafío parte de una brecha que el propio Minedu ha estimado en S/171.000 millones. Según información oficial del sector, más de 26.000 escuelas públicas, que atienden a alrededor de 1,2 millones de estudiantes, presentan defectos estructurales.

La magnitud de esa brecha permite dimensionar el reto de la promesa presidencial: los 2.000 nuevos colegios anunciados representarían una intervención importante, pero no cubren por sí solos el universo de locales educativos que presentan problemas de infraestructura.

El reto será medir qué cambia en las aulas

El Plan Nacional de Educación 2026-2031 plantea así una combinación de cambios curriculares, infraestructura, conectividad, capacitación docente y participación familiar.

Sin embargo, el anuncio sobre una currícula “sin ideología” todavía requiere precisiones sobre qué contenidos serán modificados, bajo qué criterios y cómo se medirán sus resultados. Esto adquiere especial relevancia después del cambio normativo de mayo, cuando el Minedu sustituyó los lineamientos de ESI por el nuevo enfoque de educación sexual con base científica, biológica y ética.

Mientras el Gobierno plantea una nueva orientación curricular, los resultados de PISA muestran que el problema más inmediato de los aprendizajes también está en competencias básicas: siete de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo en Matemática y cerca de seis de cada diez no lo hacen en Lectura.

La ejecución del plan tendrá que mostrar, por tanto, si el cambio de contenidos se traduce en mejores aprendizajes y si las inversiones prometidas logran reducir las brechas que todavía persisten en las escuelas públicas.