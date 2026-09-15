Joyce Bereche Maco es acusado de proporcionar la camioneta a los asesinos y de rentar el inmueble donde estuvo secuestrado el empresario Jenns Lara. Foto: FB Joyce Renato Maco

Joyce Bereche Maco es acusado de proporcionar la camioneta a los asesinos y de rentar el inmueble donde estuvo secuestrado el empresario Jenns Lara. Foto: FB Joyce Renato Maco

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La fiscal especializada en Criminalidad Organizada de La Libertad, Andrea Lavado Pérez, solicitó la inmediata ubicación y captura del agente de seguridad privada Joyce Bereche Maco, propietario de la camioneta blanca Toyota Hilux en la que se movilizaban los delincuentes que secuestraron al empresario Jenns Lara Tantaquilla y asesinaron a sus cuatro acompañantes, en la madrugada del domingo 30 de agosto.

Como informó La República, la División de Investigación Criminal de Trujillo obtuvo de las cámaras de seguridad de un grifo ubicado a seis cuadras de la escena del cuádruple homicidio, imágenes del vehículo de placa BSJ-899, horas antes de que los criminales plagiaran a Lara y mataran a sus cuatro amigos.

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De acuerdo con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la camioneta fue inscrita a nombre de Joyce Bereche Maco, ciudadano natural del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque.

Fotografías de sus cuentas en las redes sociales indican que Joyce Bereche es un agente de seguridad que labora en la zona minera de Pataz, precisamente donde Jenns Lara también tiene sus negocios.

En la misma resolución la fiscal Andrea Lavado Pérez identifica a otros 12 integrantes de la organización criminal Los Pulpos que fueron parte del ataque contra Jenns Lara y contribuyeron en el homicidio de Andrea Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Christopher García Álvarez y Luis Rojas Ramos de Rosas.

PUEDES VER: Agente de seguridad es el dueño de la camioneta del cuádruple crimen y secuestro de Trujillo

Acusación directa

De acuerdo con la necropsia practicada a las víctimas, documentos a los que tuvo acceso La República, las cuatro personas fueron ejecutadas con un balazo en la cabeza, señal de que los perpetradores acordaron no dejar testigos.

Respecto al papel que cumplió en el plan criminal Joyce Bereche Maco, la fiscal Andrea Lavado sostiene que este proporcionó la camioneta y también alquiló el inmueble donde fue mantenido cautivo Jenns Lara Tantaquilla hasta que su familia pagó un millonario rescate cuyo monto no ha sido revelado.

“Se le atribuye al investigado haber cumplido la función de responsable y coordinador logístico de la organización criminal investigada. Bajo las reglas de la ﻿coautoría no ejecutiva, el imputado formó parte del reparto de roles y del condominio funcional del plan global destinado al secuestro extorsivo del empresario Jenss Lara Tantaquilla”, explica la fiscal en la resolución mencionada.

“Su participación fue determinante y esencial al haber provisto de manera deliberada la infraestructura inmobiliaria (alquiló la casa para el cautiverio) y los medios de transporte alterados (adquirió el vehículo para ser usado en el evento) que se requería para asegurar la captura, ocultamiento y permanencia de la víctima”, añade la autoridad.

Por su papel en el caso, la fiscal atribuye al agente de seguridad el delito de extorsión agravada por retención de rehén o secuestro extorsivo.

La lista de criminales



La fiscal señala quiénes son todos los miembros de la organización criminal que protagonizó el secuestro y homicidio múltiple y qué papel cumplió cada uno, de la siguiente manera:

Jhonsson Cruz Torres, cabecilla de Los Pulpos, detenido.

Óscar Cruz Basilio, lugarteniente del cabecilla.

Gabriel Mendocilla Gómez, coordinador del secuestro.

Juan Llenque Azabache, reclutador de los ejecutores.

Julio Zavaleta Quezada, reclutador de los ejecutores.

José Cerrepe Dávila, logístico.

Joyce Bereche Maco, logístico.

Frank Quezada Cruz, gatillero.

Ángel Bocanegra Enríquez, chofer.

Roy Bocanegra Marrero, chofer.

Ángel Bocanegra Linares, chofer.

César García Rivera, chofer.

Peter Bocanegra Aguilar, chofer.

La fiscal Andrea Lavado ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para todos.

Les imputa los delitos de organización criminal, extorsión, falsificación y asociación ilícita para delinquir.