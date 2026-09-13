Chofer choca y empotra su carro contra vivienda en Ventanilla: habría estado bajo efectos del alcohol
El accidente ocurrió en la avenida Huaura, frente a la Plaza Cívica de Mi Perú. Testigos señalaron que el chofer habría perdido el control del vehículo y que, presuntamente, estaría en estado etílico.
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Un accidente de tránsito se registró en la avenida Huaura, frente a la Plaza Cívica, en el distrito de Mi Perú (Ventanilla), donde un vehículo terminó empotrándose contra un negocio y una vivienda de la zona.
Producto del fuerte impacto, el conductor del automóvil resultó herido y fue trasladado al Hospital de Ventanilla para recibir atención médica.
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Estado etílico del chofer
De acuerdo con testigos, el chofer habría perdido el control del vehículo antes de terminar impactando contra el inmueble. Algunas personas también señalaron que el conductor presuntamente habría estado bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades correspondientes.
El accidente generó preocupación entre los vecinos, debido a que, según testimonios recogidos en la zona, no sería la primera vez que un vehículo termina impactando contra este negocio.
Las circunstancias exactas que provocaron el accidente serán materia de investigación para determinar las causas y establecer las responsabilidades correspondientes.