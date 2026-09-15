Detenido por masacre en Trujillo intentó quitarse la vida, según su madre: "Mi hijo tomó lejía"

Detenido por masacre en Trujillo habría intentado quitarse la vida, según su progenitora | Composición LR | Sergio Verde

Detenido por masacre en Trujillo habría intentado quitarse la vida, según su progenitora | Composición LR | Sergio Verde

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José Cerrepe Dávila, uno de los detenidos en el marco de las investigaciones por la masacre y secuestro registrados en Trujillo, habría intentado quitarse la vida mientras permanecía en las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri).

De acuerdo con el testimonio de su madre, Fiorella Dávila, el hecho ocurrió durante la noche del sábado 12 de septiembre. La mujer contó a La República que su hijo ingirió lejía mientras se encontraba recluido y que, ante la emergencia, agentes policiales lo trasladaron al Hospital Belén de Trujillo.

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“Mi hijo tomó lejía y tuvieron que llevarlo de emergencia al Hospital Belén. Él está angustiado, preocupado; sufre de ansiedad y se ha querido suicidar”, declaró Fiorella Dávila a La República.

La madre sostuvo que el joven se encontraba afectado por su permanencia en la dependencia policial y que el episodio se produjo luego de varios días detenido.

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Madre cuestiona cómo ingresó la lejía a la celda

Fiorella Dávila también cuestionó que su hijo haya podido acceder a una botella con lejía dentro de las instalaciones de la Divincri.

La progenitora señaló que desconoce cómo llegó el producto hasta su hijo y planteó interrogantes sobre las condiciones de seguridad en el lugar donde permanecía detenido.

“No sé si a mi hijo le dieron la lejía o él la cogió, porque es algo ilógico que haya esas cosas en una celda”, puntualizó.

La mujer pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que su hijo tuvo acceso al producto y qué ocurrió antes de que fuera trasladado al establecimiento de salud.

José Cerrepe permanece detenido por investigación

José Cerrepe Dávila es uno de los detenidos en las investigaciones que realiza la Policía y el Ministerio Público por hechos violentos registrados en Trujillo, entre ellos una masacre y un secuestro.

Su situación legal continúa bajo investigación, por lo que corresponde a las autoridades determinar su eventual responsabilidad en los hechos por los que fue intervenido.

Mientras tanto, el episodio ocurrido en la Divincri deberá ser esclarecido por las autoridades, incluyendo las circunstancias en las que el detenido habría tenido acceso a la lejía y las medidas adoptadas luego de la emergencia.

La versión sobre el intento de suicidio fue proporcionada por la madre del detenido y deberá ser corroborada mediante los registros policiales y médicos correspondientes.