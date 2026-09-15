Temblor en Perú hoy, 15 de septiembre: últimos sismos, magnitudes y epicentros reportados por el IGP
Conoce los últimos temblores registrados en Perú hoy, martes 15 de septiembre de 2026. Revisa la magnitud, epicentro, profundidad y hora de los sismos reportados por el IGP.
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Temblor en Perú hoy, 14 de septiembre: últimos sismos, magnitudes y epicentros reportados por el IGP | Composición Líbero / Melanni Miranda
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene actualizado el reporte de los sismos registrados en el país este martes 15 de septiembre de 2026. Consulta aquí dónde ocurrió el último temblor en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.