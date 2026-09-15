Temblor en Perú hoy, 15 de septiembre: últimos sismos, magnitudes y epicentros reportados por el IGP

Temblor en Perú hoy, 14 de septiembre: últimos sismos, magnitudes y epicentros reportados por el IGP | Composición Líbero / Melanni Miranda

Temblor en Perú hoy, 14 de septiembre: últimos sismos, magnitudes y epicentros reportados por el IGP | Composición Líbero / Melanni Miranda

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene actualizado el reporte de los sismos registrados en el país este martes 15 de septiembre de 2026. Consulta aquí dónde ocurrió el último temblor en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.