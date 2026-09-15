Ofreció US$2.600 y reclutaba personas para el Ejército ruso: dictan prisión preventiva a captador en Lima

El caso se originó en San Martín de Porres, donde el imputado ofreció un sueldo mensual de US$2.600 y trámites gratuitos para captar a la víctima. | Foto: Ministerio Público/Francisco Erazo/Composición LR

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La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte consiguió 14 meses de prisión preventiva para Vidal L., investigado por el presunto delito de trata de personas agravado en perjuicio de un ciudadano peruano. El caso se originó en el distrito de San Martín de Porres y está relacionado con el traslado de la víctima hacia la Federación Rusa.

Según la investigación fiscal, entre marzo y abril de 2026, el imputado habría captado al agraviado mediante el ofrecimiento de un sueldo mensual de US$2.600 y la promesa de que los trámites para viajar al extranjero no tendrían costo. Posteriormente, el ciudadano peruano habría sido trasladado a Rusia, donde su situación tomó otro rumbo.

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Investigado habría ofrecido US$2.600 y un traslado gratuito para captar a ciudadano peruano

La fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat expuso durante la audiencia que el investigado habría facilitado el traslado internacional de la víctima bajo las condiciones ofrecidas. La investigación se inició luego de que el ciudadano peruano se comunicara con sus familiares desde Rusia para informarles sobre su situación.

Tras conocer lo ocurrido, la hermana del agraviado presentó una denuncia ante la Fiscalía. A partir de ello, el despacho fiscal desarrolló las diligencias correspondientes y solicitó al Poder Judicial una orden de allanamiento y detención preliminar contra Vidal L., quien fue intervenido el 7 de septiembre de 2026 en su vivienda ubicada en Ate.

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Víctima llegó a Rusia y fue sometida a evaluaciones para incorporarse al servicio militar

Una vez en Rusia, el agraviado habría sido sometido a evaluaciones médicas relacionadas con su eventual incorporación al servicio militar de ese país. También habría firmado un contrato redactado en ruso y recibido una tarjeta en la que, según la información de la investigación, se depositarían US$26.000.

Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía figuran la denuncia realizada en sede fiscal, un informe policial, declaraciones testimoniales y el análisis de teléfonos y videos. También se efectuaron consultas ante Migraciones y Osiptel. Durante el allanamiento se incautaron diversas especies que continúan siendo examinadas como parte del esclarecimiento del caso. La ONG Aerial Recovery brindó apoyo logístico y social durante esta diligencia y la investigación preliminar.