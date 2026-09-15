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Cámara de Senadores debate este miércoles viaje de Keiko Fujimori a EE.UU. para la Asamblea de la ONU

Si el Senado aprueba el viaje, el vicepresidente Luis Galarreta asumirá la presidencia temporalmente.

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El Pleno del Senado de la República debate este miércoles 16 de septiembre, desde las 2.30 p. m., el pedido de autorización de viaje que presentó el Poder Ejecutivo para que la presidenta Keiko Fujimori asista al 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York del 21 al 28 de septiembre.

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El Gobierno presentó el petitorio el viernes 11 de septiembre, un día después del encuentro que sostuvo Fujimori con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que se anunció el ingreso del Perú al Escudo de las Américas.

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El viaje presidencial solicitado abarca del lunes 21 al viernes 25 de septiembre. El Debate General de Alto Nivel arranca la mañana del martes 22, con la participación de 97 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y 41 representantes de otros niveles.

Si el Senado aprueba el pedido, el primer vicepresidente Luis Galarreta queda a cargo del Despacho de la Presidencia, conforme al artículo 115 de la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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Posible encuentro con Trump y Guterres

La agenda de la Asamblea incluye una recepción a jefes de delegación el martes 22, a cargo del presidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump. Ese mismo día, a las 2:20 p.m., Fujimori sostendría una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres.

La mandataria también tiene previstas actividades con la Bolsa de Valores de Nueva York, el Atlantic Council y el CEAPI, entre otras organizaciones, durante su estadía en la ciudad.

Esta solicitud por parte del Ejecutivo se da mientras el Congreso rechaza otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en materias como seguridad ciudadana, empleo y régimen tributario.

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