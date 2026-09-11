Rusia confirma la toma de ocho localidades ucranianas y la destrucción de instalaciones portuarias en Odesa

Rusia confirmó bajas en su territorio por ataques ucranianos, así como el derribo de 777 drones sobre varias regiones. Foto: AFP.

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El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró la toma de ocho localidades ucranianas: Kurtivka y Novogrishine, en Donetsk; Zorevka, en Zaporiyia, y Berezinki, Ozerne, Dolguenke, Zarubinka y Goptivka, en Járkov. Según detalles del mando ruso, dentro de esta última semana, se lanzó contra Kiev un ataque masivo y seis combinados con misiles y drones.

Dentro de los lugares afectados por las escaladas rusas se reportaron empresas del complejo industrial militar de Ucrania, centros logísticos, depósitos de combustibles y lubricantes, infraestructura energética y de transporte, sin contar los centros de datos. Uno de los puntos importantes que fueron golpeados es las instalaciones en la región de Odesa, a orillas del mar Negro.

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De acuerdo con el Kremlin, en específico la captura de Zorevka permitió a las unidades de la agrupación Este ampliar su poder en la zona de control al oeste de Kommunarivak, esto con miras a continuar con el avance en la región de Zaporiyia. Asimismo, durante las acciones, las fuerzas rusas habrían bloqueado a dos batallones ucranianos en las inmediaciones de Olvivatka, en Járkov.

Múltiples acciones en la guerra

Desde Rusia también se confirmó la muerte de dos personas y otros tres heridos debido a un ataque ucraniano contra la región de Tula. Según las autoridades, también se reportaron escaladas contra un centro logístico del gigante del comercio electrónico Ozon y una refinería en Sarátov.

Otra de las acciones reveladas fue el derribo de 777 drones ucranianos durante la pasada noche sobre 16 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Caspio. Por su parte, otros objetivos confirmados por el Kremlin fueron las empresas del complejo militar industrial o que dan servicios a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El ministro del Interior ucraniano, Ivan Vihivski, reveló por Telegram que dentro de los afectados por la escalada rusa se encuentra "un centro comercial situado en el centro de Pavlogrado. Alena luz del día, cuando las calles estaban llenas de gente".