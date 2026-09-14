Rafael López Aliaga participaría en el debate de candidatos a la Municipalidad de Lima Metropolitana

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sorteó este lunes 14 de setiembre el orden de participación de los 26 partidos que postulan a la Alcaldía de Lima Metropolitana en el debate electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizará en dos jornadas, el lunes 21 y el martes 22 de setiembre. Entre las organizaciones convocadas figura Renovación Popular, cuya representación recaería en Rafael López Aliaga, pese a que su candidatura sigue cuestionada por catorce agrupaciones que denuncian una maniobra de reelección encubierta.

Carlos Vilela, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, explicó a Canal N que las organizaciones políticas acordaron por mayoría, trece votos de las veintitrés que participaron en la reunión, invitar al debate al candidato que finalmente sea habilitado por el pleno jurisdiccional del organismo, sea este el postulante a la alcaldía o el primer regidor de la lista. "Las organizaciones políticas han podido ya acordar que invitemos al candidato al alcalde o al regidor que vaya a ser habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones este 21 y 22 de septiembre", precisó el funcionario.

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Esto le abre la puerta a la participación de López Aliaga. Tras la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía, es él, postulante a primer regidor, quien asumiría el cargo por sucesión si es que su lista gana. El JNE aún no se pronuncia sobre si ese mecanismo configura una reelección encubierta, prohibida por la Constitución, pese a que el pleno ya ratificó su candidatura el cuatro de setiembre por cuatro votos contra uno. Vilela precisó además que Renovación Popular y Perú Libre son las dos únicas organizaciones que a la fecha no cuentan con candidato a la alcaldía inscrito.

Así se organizará el debate

Según el cronograma detallado por Vilela, el encuentro se dividirá en cuatro bloques. En el primero, las trece organizaciones que debatan cada día expondrán su visión de ciudad en un minuto y medio. El segundo bloque estará dedicado a un cruce de posiciones entre duplas y ternas sobre dos ejes temáticos: la problemática social de Lima Metropolitana y el eje territorial y ambiental, este último con énfasis en las propuestas frente al fenómeno de El Niño.

Para la primera fecha, el 21 de setiembre, fueron sorteados Obras, Tierra Verde, Partido Morado, Frepap, Somos Perú, Juntos por el Perú, Pueblo Consciente, Batalla Perú, Alianza para el Progreso, Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Partido Demócrata Verde y Podemos Perú. Para el martes 22 quedaron programados el Partido del Buen Gobierno, PPC, Avanza País, Renovación Popular, Alianza Venceremos, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Perú Libre, APRA, Progresemos, Frente de la Esperanza y Fuerza Popular.