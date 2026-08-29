ENFEN: El Niño Costero tendría magnitud extraordinaria desde setiembre y hasta enero de 2027

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La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ratificó el estado de alerta de El Niño Costero, debido a una alta probabilidad de que persista hasta el verano de 2027. El evento tendría una magnitud extraordinaria desde setiembre de 2026 a enero del próximo año, y entre fuerte y extraordinaria en febrero y marzo de 2027 en la región Niño 1+2, frente a la costa norte y centro del país.

Asimismo, en la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central), la Comisión mantiene una alta probabilidad de que el fenómeno alcance una magnitud muy fuerte de setiembre de 2026 a enero de 2027, con máxima intensidad entre noviembre y diciembre de este año. En febrero, la magnitud fluctuaría entre fuerte y muy fuerte, para luego disminuir gradualmente hacia una condición neutra en el otoño.

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Temperaturas y lluvias por encima de lo normal

En su nuevo comunicado, el ENFEN pronostica que para el trimestre entre setiembre y noviembre persistirán las temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, con una alta probabilidad de nuevos récords.

Asimismo, advierten que en la costa norte se presentarán lluvias con valores superiores a lo normal, con probables episodios de débil a moderada intensidad desde noviembre. En contraste, la sierra sur oriental podría presentar precipitaciones inferiores a lo normal y el sur occidental de normal a inferior.

Condiciones del mar normales

La Comisión también prevé que los ríos de la región del Pacífico mantengan caudales dentro de sus rangos normales, mientras que en las regiones hidrográficas de la Amazonía y del Titicaca predominarían caudales de normales a inferiores, una tendencia que se acentuaría a partir de noviembre.

En cuanto a los recursos pesqueros, el ENFEN espera que el stock norte-centro de anchoveta permanezca replegado hacia la franja costera. En la costa central, se mantendrán ejemplares asociados a aguas ecuatoriales y oceánicas, y las especies litorales de la zona norte continuarían desplazadas hacia el sur de su distribución normal.

Una proyección excepcional en años

El especialista en meteorología Abraham Levy resaltó que esta es la primera vez que el ENFEN pronostica como más probable la ocurrencia de un nuevo evento extraordinario para el verano de 2027, desde que se reformuló el organismo a finales de 1997 durante la ocurrencia del evento extraordinario de El Niño Costero del verano de 1998.

La Comisión detalló que la probabilidad de que ocurra un Niño Costero de magnitud extraordinaria para el verano de diciembre de 2026 a marzo de 2027 frente a la costa norte y centro del Perú es del 43%, por encima del 40% asignado a la probabilidad de un evento fuerte y del 16% de un fenómeno moderado.

El ENFEN recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes, a fin de adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones para la respuesta ante peligros inminentes.