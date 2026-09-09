Imarpe reporta aumento significativo en la temperatura superficial del mar en el norte del país | Foto: composición LR.

Imarpe reporta aumento significativo en la temperatura superficial del mar en el norte del país | Foto: composición LR.

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La temperatura superficial del mar continúa por encima de sus valores habituales frente a la costa peruana y alcanza sus mayores registros en el norte. En Tumbes, el mar llegó a 28,5 °C, mientras que frente a Negritos, en Piura, se detectó una anomalía de hasta +8,51 °C respecto del promedio climatológico.

De acuerdo con el Boletín Diario Oceanográfico (BDO) N.° 251 del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), correspondiente al martes 8 de septiembre de 2026, el núcleo cálido se extendió en la zona norte del litoral. El promedio de las anomalías de temperatura superficial del mar en todo el litoral alcanzó +4,97 °C.

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La anomalía indica cuánto se aleja la temperatura registrada del promedio habitual para el periodo de referencia. En este caso, Imarpe utiliza como referencia el periodo climatológico 1991-2020.

Paita registra la mayor anomalía costera

Entre las estaciones costeras administradas por Imarpe, Paita registró la mayor anomalía, con +7,4 °C y una temperatura superficial del mar de 24,2 °C. Le siguieron Chicama, con +5,7 °C; San José, con +5,2 °C; y Callao, con +5,1 °C.

En Huacho se registró una anomalía de +4,6 °C; Huanchaco, +4,4 °C; Ilo, +4,4 °C; Chimbote, +4,3 °C; Matarani, +3,9 °C; Tumbes, +3,3 °C; y Pisco, +1,8 °C.

Aunque Tumbes no presenta la mayor anomalía relativa, sí registra la temperatura superficial del mar más alta entre las estaciones con datos: 28,5 °C. Paita alcanzó 24,2 °C y San José, 24,1 °C.

El registro más elevado de anomalía corresponde al análisis regional de Imarpe y no a una estación costera. Frente a Negritos, el organismo identificó un valor máximo de +8,51 °C, lo que evidencia la extensión del núcleo cálido en el norte.

Costa norte concentra las mayores anomalías

El reporte más reciente de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al miércoles 9 de septiembre, también muestra temperaturas elevadas en el litoral. La temperatura superficial del mar presentó valores de entre 29 °C y 17 °C, con una disminución de norte a sur y desde la costa hacia mar adentro.

Los núcleos más intensos se ubicaron frente a la costa norte, entre aproximadamente los 3° S y 6° S, con anomalías de hasta +7 °C. Frente a la costa central se registraron valores de entre +3 °C y +5 °C, mientras que hacia el sur predominaron anomalías de entre +2 °C y +3 °C.