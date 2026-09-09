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Temperatura del mar se dispara en el norte del Perú: Tumbes alcanza 28,5 °C y zonas registran hasta 8,5 °C por encima de lo normal

La región norte concentra las temperaturas más elevadas, con valores de entre 29 °C y 17 °C, evidenciando un aumento significativo en la temperatura superficial del mar.

Imarpe reporta aumento significativo en la temperatura superficial del mar en el norte del país
Imarpe reporta aumento significativo en la temperatura superficial del mar en el norte del país | Foto: composición LR.
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La temperatura superficial del mar continúa por encima de sus valores habituales frente a la costa peruana y alcanza sus mayores registros en el norte. En Tumbes, el mar llegó a 28,5 °C, mientras que frente a Negritos, en Piura, se detectó una anomalía de hasta +8,51 °C respecto del promedio climatológico.

De acuerdo con el Boletín Diario Oceanográfico (BDO) N.° 251 del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), correspondiente al martes 8 de septiembre de 2026, el núcleo cálido se extendió en la zona norte del litoral. El promedio de las anomalías de temperatura superficial del mar en todo el litoral alcanzó +4,97 °C.

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La anomalía indica cuánto se aleja la temperatura registrada del promedio habitual para el periodo de referencia. En este caso, Imarpe utiliza como referencia el periodo climatológico 1991-2020.

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Paita registra la mayor anomalía costera

Entre las estaciones costeras administradas por Imarpe, Paita registró la mayor anomalía, con +7,4 °C y una temperatura superficial del mar de 24,2 °C. Le siguieron Chicama, con +5,7 °C; San José, con +5,2 °C; y Callao, con +5,1 °C.

En Huacho se registró una anomalía de +4,6 °C; Huanchaco, +4,4 °C; Ilo, +4,4 °C; Chimbote, +4,3 °C; Matarani, +3,9 °C; Tumbes, +3,3 °C; y Pisco, +1,8 °C.

Aunque Tumbes no presenta la mayor anomalía relativa, sí registra la temperatura superficial del mar más alta entre las estaciones con datos: 28,5 °C. Paita alcanzó 24,2 °C y San José, 24,1 °C.

El registro más elevado de anomalía corresponde al análisis regional de Imarpe y no a una estación costera. Frente a Negritos, el organismo identificó un valor máximo de +8,51 °C, lo que evidencia la extensión del núcleo cálido en el norte.

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Costa norte concentra las mayores anomalías

El reporte más reciente de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, correspondiente al miércoles 9 de septiembre, también muestra temperaturas elevadas en el litoral. La temperatura superficial del mar presentó valores de entre 29 °C y 17 °C, con una disminución de norte a sur y desde la costa hacia mar adentro.

Los núcleos más intensos se ubicaron frente a la costa norte, entre aproximadamente los 3° S y 6° S, con anomalías de hasta +7 °C. Frente a la costa central se registraron valores de entre +3 °C y +5 °C, mientras que hacia el sur predominaron anomalías de entre +2 °C y +3 °C.

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