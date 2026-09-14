Corredor vial sur: Comuneros anuncian bloqueos desde mañana 15 de septiembre por incumplimiento de obras del MTC

Comunidades anuncian paralización de la vía en el tramo San Genaro - Negromayo -tras incumplimiento del MTC de culminar obras. | Composición/LR

Comunidades anuncian paralización de la vía en el tramo San Genaro - Negromayo -tras incumplimiento del MTC de culminar obras. | Composición/LR

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La Comunidad Originaria Tintaya Marquiri anunció el inicio de bloqueos en la vía debido a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) incumplió el acta firmada, el 6 de marzo, para retomar la construcción de la carretera en el tramo San Genaro - Negro Mayo desde el 15 de septiembre.

"Nuestra comunidad recuerda que, con fecha 6 de marzo del presente año, se llevó a cabo una reunión con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, en la cual se suscribió un acta de compromisos respecto a la obra pendiente del tramo San Genaro - Negro Mayo".

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El documento explica que el Estado fijó un plazo preciso en dicho documento para retomar las obras, el cual venció sin mostrar avances en la zona.

"En dicha acta se encuentra claramente establecido el compromiso de reiniciar los trabajos a partir del día 15 de setiembre del presente año. Es decir, no se trata de una fecha propuesta verbalmente ni de una interpretación de nuestra comunidad, sino de un compromiso que consta expresamente en un documento suscrito con representantes del MTC".

Asimismo, los dirigentes critican el silencio de las empresas privadas que utilizan permanentemente esta ruta para transportar carga pesada. Por ello, pidieron al sector privado que se pronuncien y anuncien su postura sobre el incumplimiento del MTC.

"Asimismo, hacemos un llamado a las empresas mineras Las Bambas, Hudbay y Antapaccay, cuyos vehículos transitan permanentemente por esta importante vía, para que asuman una posición responsable frente a esta problemática".

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La protesta también descarta motivaciones políticas e indica que el reclamo nace estrictamente de una necesidad social postergada. "Queremos dejar claramente establecido ante toda la opinión pública que nuestra medida no es arbitraria ni responde a intereses particulares", se lee en el documento.

Además, reiteraron que el diálogo con el Gobierno se dio, pero que al no respetar lo establecido, se ven obligados a tomar medidas para garantizar el reinicio y la culminación de la obra San Genaro - Negro Mayo.

"Hemos esperado, hemos dialogado y hemos dado el tiempo correspondiente. Sin embargo, frente al incumplimiento, nuestra comunidad se ve obligada a adoptar medidas para exigir que se respete nuestra palabra y, sobre todo, que se respeten los acuerdos firmados por las propias instituciones del Estado".