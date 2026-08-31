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¿Quieres formar parte del Ejército? Ofrecen carreras técnicas para enfrentar desastres como el Niño

La Escuela Técnica del Ejército abrirá su admisión 2026 mediante las modalidades de asimilación y proceso anticipado. Conoce los requisitos, especialidades, etapas de evaluación y canales de inscripción.

Escuela Técnica del Ejército
Escuela Técnica del Ejército | Foto: Andina / Juan Carlos Guzmán
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La Escuela Técnica del Ejército (ETE) está por abrir su proceso de admisión 2026 para incorporar a sus filas a jóvenes peruanos con aptitudes tecnológicas, físicas, psicológicas y morales. La ETE cuenta con una población actual de 950 alumnos distribuidos en el primer, segundo y tercer año de formación.

Este centro se enfoca en preparar personal especializado capaz de responder ante emergencias nacionales, como el fenómeno El Niño, a través de diversas funciones operativas. Para ingresar, se puede aplicar a través de dos modalidades y se debe cumplir con algunos requisitos que en esta nota detallamos.

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Dos modalidades de ingreso: requisitos y detalles del proceso

Para esta convocatoria, existen dos modalidades de ingreso: el proceso de admisión por asimilación y el proceso anticipado. Las inscripciones para postular ya están abiertas (vía asimilación), pero el proceso en sí arrancará formalmente con las evaluaciones en la primera semana de noviembre.

La modalidad de asimilación está dirigida a profesionales técnicos que ya poseen un título debidamente certificado por el Ministerio de Educación (Minedu). Los aspirantes deben certificar más de 120 créditos en sus respectivas carreras, siendo las especialidades de computación e informática, enfermería y mecánica automotriz las de mayor demanda.

Por otro lado, la modalidad anticipada es para estudiantes que cursan el quinto año de secundaria, pertenecientes al tercio superior, o para quienes hayan completado al menos un ciclo de estudios en alguna carrera técnica. Los interesados en ingresar por esta vía no deben exceder los 23 años, contar con una talla mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.60 metros para varones, y cumplir con el rendimiento académico previo exigido.

Formación para enfrentar desastres naturales

Los que ingresan por la modalidad de asimilación llevan una formación de solo un año, la cual se divide en seis meses de adaptación militar y seis meses de prácticas profesionales; mientras que los ingresantes por la vía de modalidad anticipada permanecen tres años en la escuela y eligen su especialidad durante los primeros seis meses.

La formación en la ETE se enfoca en preparar personal para responder ante emergencias como El Niño Costero. Los estudiantes pueden elegir especialidades técnicas como mecánico de equipo pesado de ingeniería, mecánico automotriz, electricista electrónico automotriz, operador de embarcaciones acuáticas, enfermero militar, computación e informática, agropecuario, entre otros.

Para obtener información detallada sobre los requisitos, el cronograma detallado de evaluaciones o iniciar el registro de inscripción, la ETE ha puesto a disposición sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y TikTok, así como el número de contacto directo +51 919 665 243. para absolver dudas de los postulantes; y la página web para las modalidades asimilados y anticipado.

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