Perú vs Chile EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el último partido de la selección en el Sudamericano de Vóley 2026

Perú y Chile luchan por no quedar en el último lugar del Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/FPV/Instagram de ese_fotografia

Perú y Chile luchan por no quedar en el último lugar del Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/FPV/Instagram de ese_fotografia

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¿A qué hora juega Perú vs Chile vóley EN VIVO? | Las Matadoras se enfrentan a su clásico rival HOY, domingo 13 de setiembre, por la última fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El cotejo empezará a partir de la 1.00 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto a través de la cobertura que ofrece La República.

Luego de perder ante Colombia y quedar sin chances de clasificar al Mundial 2027, las Matadoras buscarán cerrar de la mejor manera su participación frente al combinado sureño. El equipo de Antonio Rizola desea cobrarse la revancha de la derrota que sufrió hace algunos meses en la Copa Sudamericana.

¿A qué hora juega Perú vs Chile vóley?

En territorio nacional, el partido Perú vs Chile se jugará desde la 1.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 12.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Chile por el Sudamericano de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y chilenas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (canal 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Perú vs Chile vóley ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Chile vóley online gratis por internet, debes conectarte a la aplicación o la página web de Latina TV. Además, la CSV (Confederación Sudamericana de Vóley) transmitirá el partido en su canal de YouTube.

Resultados de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley

La selección peruana todavía no suma triunfos en el Sudamericano de Vóley 2026.