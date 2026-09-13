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Ciencia

Una herramienta de cristal de 45.000 años cambia lo que sabíamos sobre la capacidad intelectual de los neandertales

Esta pieza desafía la imagen de los neandertales como seres torpes y evidencia su posible apreciación estética por los materiales.

Esta herramienta de cristal de 45.000 años de antigüedad trastoca nuestra concepción de los neandertales. Foto: Don Hitchcock 2015
Esta herramienta de cristal de 45.000 años de antigüedad trastoca nuestra concepción de los neandertales. Foto: Don Hitchcock 2015
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Una pequeña herramienta casi transparente encontrada en Francia hace un siglo está aportando nuevas pistas sobre las capacidades de los neandertales. Se trata de un raspador elaborado en cristal de roca, un material poco habitual para estos grupos humanos y más difícil de trabajar que las piedras que utilizaban con mayor frecuencia.

La pieza fue descubierta en 1924 durante unas excavaciones dirigidas por el arqueólogo estadounidense George Grant MacCurdy en Abri des Merveilles, un abrigo rocoso del suroeste de Francia. Entre 1924 y 1929, su equipo recuperó siete herramientas de cristal de roca, además de pequeñas lascas producidas durante su fabricación.

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¿Por qué los neandertales eligieron cristal de roca?

Los neandertales solían trabajar con sílex o pedernal, materiales que se rompen de manera más predecible y permiten obtener bordes afilados con relativa facilidad. El cristal de roca, en cambio, es más complicado de tallar y exige un mayor cuidado durante su elaboración.

Las herramientas encontradas en Abri des Merveilles son especialmente llamativas por su aspecto transparente. Los restos de talla hallados en el mismo estrato indican que los neandertales trabajaron el material dentro del propio refugio. El cristal probablemente procedía de zonas ubicadas en las cabeceras del río Vézère, aunque todavía existen dudas sobre el recorrido exacto que siguió la materia prima hasta llegar al lugar.

La antigüedad de las piezas se estima entre 45.000 y 80.000 años. Como el sitio no cuenta con dataciones radiocarbónicas precisas, los investigadores se basan en las capas del suelo, los tipos de herramientas y el hallazgo cercano de un molar de neandertal.

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Una elección que desafió la imagen de los neandertales

En 1931, MacCurdy planteó una interpretación que se alejaba de las ideas dominantes de su época. El arqueólogo consideró que la elección del cristal no respondía únicamente a razones prácticas. Según su análisis, los neandertales podían apreciar la calidad, la forma y el color de los materiales que utilizaban.

Su conclusión chocaba con la imagen entonces extendida de los neandertales como seres torpes, poco inteligentes y sin capacidad para apreciar aspectos estéticos. Una representación que había sido reforzada décadas antes por el antropólogo Marcellin Boule, quien interpretó erróneamente algunas características del esqueleto de un neandertal debido a la grave artrosis que padecía.

La visión sobre estos antiguos humanos cambió con el tiempo, especialmente tras las evidencias genéticas que demostraron que se cruzaron con los humanos modernos. En septiembre de 2025, el Museo Nacional de Arqueología de Francia reconoció la importancia histórica del hallazgo al elegir la herramienta de cristal como su Objeto del mes.

Aunque todavía quedan preguntas sobre el origen exacto del cuarzo, el descubrimiento conserva una idea adelantada para su época: los neandertales podían distinguir entre una piedra común y otra que consideraban especialmente atractiva.

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