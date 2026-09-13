Ministros de Trabajo, Ambiente y Relaciones Exteriores sustentarán presupuesto fiscal del 2027

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Los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput; del Ambiente, Vladimiro Huaroc; y de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, sustentarán este lunes el presupuesto fiscal 2027 de sus respectivos sectores.

Cada uno deberá explicar ante los congresistas cómo planea usar los recursos que el Estado le asignaría el próximo año. La cita forma parte de un cronograma que la comisión aprobó semanas atrás y que reúne, día tras día, a decenas de funcionarios del Ejecutivo. El objetivo final es que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto antes de fin de año.

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Huaroc llegará al Ministerio del Ambiente con una agenda pendiente. Desde que juró en julio, dijo que buscaba una gestión con mayor presencia en las regiones y con capacidad de respuesta ante riesgos ambientales. La minería ilegal y la protección de bosques figuran entre los temas que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados ya le pidió explicar. El sustento del presupuesto es, para él, la segunda gran cita ante el Parlamento en menos de dos meses de gestión.

Sheput, en cambio, llega al Ministerio de Trabajo por tercera vez en su carrera. Ya ocupó el cargo en 2005 y en 2020. Semanas atrás, defendió ante la prensa el aumento de la remuneración mínima vital a S/ 1,300 y afirmó que ese incremento no afectaría los derechos laborales. Sobre el bono que acompañaría la medida, dijo hace poco: "yo creo que sí" se otorgará este año, aunque remitió los detalles del gasto al Ministerio de Economía y Finanzas. Ese mismo dinero es parte de lo que ahora deberá sustentar ante la comisión.

Espá llega a Relaciones Exteriores con un reto distinto: casi toda la plata de su sector se destina al servicio exterior, es decir, a embajadas, consulados y misiones diplomáticas en el extranjero.

Cancilleres anteriores explicaron en citas similares qué porcentaje del gasto corriente cubre sueldos y cuánto queda para inversión. Se espera que Espá siga ese mismo formato y detalle el estado de la red diplomática peruana.

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, también fue citado a la sesión

La agenda de la Comisión Bicameral no se limita a los tres ministros. También convocó al titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien sustentará el presupuesto de su institución. La Defensoría depende de que el Congreso le asigne fondos cada año para cumplir su labor de supervisión de derechos y de servicios públicos.

El trabajo de la comisión, sin embargo, va mucho más allá de esta sesión. El grupo, que preside Arista Arbildo, ya recibió al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, así como al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y al contralor general, César Aguilar Surichaqui.

El repaso sector por sector puede tomar hasta tres meses, según explicó la propia comisión, porque cada pliego del Estado debe justificar su gasto antes del dictamen final.

El Congreso tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la Ley de Presupuesto, la Ley de Endeudamiento y la Ley de Equilibrio Financiero del próximo año fiscal. El nuevo diseño bicameral exige, además, que el texto final pase por una doble votación: primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado.