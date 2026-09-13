Así operaba Pablo Pillaca, cantante de cumbia acusado de administrar dinero de extorsiones para ‘Los Malditos del Sur’

La red, según las autoridades, exige cuotas a empresas de transporte en Lima, y Pillaca habría coordinado la gestión del dinero, facilitando retiros de efectivo provenientes de las víctimas. | Foto: composición LR

La red, según las autoridades, exige cuotas a empresas de transporte en Lima, y Pillaca habría coordinado la gestión del dinero, facilitando retiros de efectivo provenientes de las víctimas. | Foto: composición LR

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El cantante de cumbia Pablo Pillaca Sicha, conocido artísticamente como Pillaca, fue detenido a los 31 años por su presunta vinculación con la organización criminal ‘Los Malditos del Sur’, investigada por cobros extorsivos contra empresas de transporte público y comercios de Lima Sur. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el artista habría cumplido funciones relacionadas con la administración del dinero obtenido mediante estos delitos.

De acuerdo con las pesquisas, Pillaca, natural de Villa María del Triunfo y conocido por sus presentaciones en el circuito de la cumbia del sur de Lima, habría gestionado recursos destinados a la estructura criminal. Los investigadores sostienen que parte del dinero era enviado al supuesto cabecilla de la red, Jesús Castañeda Tapia, alias ‘Pitbull’, quien, según la investigación, se encontraría en España.

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Pablo Pillaca: PNP atribuye al cantante el manejo de cuentas y tarjetas usadas en presunta red de extorsión

El coronel de la PNP, Holger Obando, indicó que el detenido habría tenido una participación en el manejo financiero de la presunta organización. Según la hipótesis policial, Pillaca mantenía bajo su control tarjetas bancarias utilizadas para recibir depósitos realizados por las víctimas de extorsión y coordinaba el posterior movimiento de esos fondos.

La investigación señala que los depósitos ingresaban a cuentas pertenecientes a terceras personas, identificadas como prestacuentas. Posteriormente, el dinero era retirado en cajeros automáticos, agentes y agencias bancarias. Los agentes atribuyen a Pillaca la custodia de tarjetas y claves de acceso, además del traslado de otros implicados hacia puntos donde se efectuaban retiros en Lima, Cañete y Chincha. Parte de los recursos, según las pesquisas, habría sido enviada fuera del país o administrada por integrantes de la red.

‘Viejo Rufi’ y el retiro de dinero: así operaba la presunta estructura financiera de ‘Los Malditos del Sur’

Roberto Daniel Ortiz Lagos, de 49 años y conocido como alias ‘Viejo Rufi’, también figura en la investigación policial. La División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri lo identifica como el presunto responsable de retirar el dinero depositado en las cuentas utilizadas para recibir los pagos exigidos por la organización.

Los registros recopilados por los investigadores ubican a Ortiz Lagos realizando operaciones en establecimientos de Santa Clara y La Victoria. Según la Policía, habría repetido estos retiros en distintos puntos de Lima y podía obtener alrededor de cinco mil soles diarios. La presunta estructura incluía cobradores, extorsionadores, sicarios y prestacuentas, mientras que a Pillaca se le atribuye una función vinculada con la administración de los fondos y a ‘Viejo Rufi’, el retiro del efectivo.

‘Los Malditos del Sur’ es investigada por presuntas extorsiones a empresas de transporte que operan en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Según las pesquisas, la organización habría llegado a Lima Sur en 2020 y estaría relacionada con facciones de Los Pulpos y Los Compadres de Trujillo. Los extorsionadores, de acuerdo con la investigación, exigían hasta 40 mil soles como pago de inscripción a las empresas, además de cuotas periódicas.