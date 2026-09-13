Rosa María Palacios sobre Keiko Fujimori: "Matar a la 'influencer' debe haberle costado, pero es la única manera de ser presidenta"

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Rosa María Palacios realizó un balance de los primeros 46 días del gobierno de Keiko Fujimori y puso especial atención en uno de los cambios que, a su juicio, ha experimentado la mandataria desde que asumió la Presidencia: su manera de comunicarse con la ciudadanía.

En su columna Los días de Keiko, publicada en La República, Palacios recordó que durante las primeras semanas de gestión Fujimori mantuvo una exposición en redes sociales que incluía transmisiones vinculadas a aspectos personales, como su vestimenta, accesorios y cuidado personal. Para la periodista, esa estrategia ha comenzado a quedar atrás.

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Rosa María Palacios opina de cambio en la comunicación de Keiko Fujimori

Palacios consideró positivo que la presidenta haya modificado rápidamente esa forma de comunicación y ahora tenga una mayor interacción con periodistas. Como ejemplos, mencionó sus respuestas a reporteros durante actividades oficiales y su participación en entrevistas radiales.

Es en ese contexto que la columnista lanzó una de las frases más llamativas de su análisis sobre la mandataria: “Matar a la ‘influencer’ debe haberle costado, pero es la única manera de ser presidenta”.

La expresión de Palacios apunta al cambio de perfil que, según su análisis, necesita Fujimori para asumir plenamente el rol institucional de jefa de Estado y proyectar una comunicación política alejada de contenidos asociados a su vida cotidiana.

Palacios cuestiona los primeros 46 días del Gobierno

Pese a reconocer ese cambio comunicacional, Rosa María Palacios mantiene una mirada crítica sobre el inicio de la gestión fujimorista. La periodista cuestiona que el Ejecutivo todavía no haya explicado con suficiente precisión qué medidas pretende aplicar frente a problemas como la inseguridad ciudadana y el crecimiento económico.

También aborda el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno y señala que el gabinete encabezado por Luis Galarreta no habría detallado suficientemente qué modificaciones busca impulsar ni cuáles serían sus resultados concretos.

Palacios recuerda además que Fujimori ha variado el horizonte temporal de sus promesas. Según su análisis, el discurso de ofrecer cambios desde el inicio de la gestión ha dado paso a planteamientos que proyectan los resultados hacia un periodo más amplio de gobierno.

Para la periodista, el cambio en la comunicación presidencial representa una corrección favorable, aunque considera que no será suficiente si no está acompañado de decisiones y propuestas concretas. Al cerrar su evaluación de estas primeras semanas, sostiene que para el Gobierno “ya no queda tiempo para excusas”.