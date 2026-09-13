Dueño de cevichería es asesinado a balazos cerca de la Municipalidad de Ventanilla

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Un hombre de 58 años fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 13 de septiembre en la exzona comercial de Ventanilla, en el Callao. El ataque ocurrió a pocos metros del mercado Señor de los Milagros y a la espalda de la Municipalidad de Ventanilla.

La víctima fue identificada como Ernesto Retuerto Arenaza. De acuerdo con testigos, durante el ataque se habrían escuchado más de cinco disparos, lo que generó alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores.

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De manera preliminar, se informó que Retuerto Arenaza sería propietario de una cevichería ubicada dentro del mercado Señor de los Milagros. Hasta el momento, las autoridades no han establecido si su actividad comercial estaría relacionada con el crimen.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para acordonar el lugar e iniciar las diligencias correspondientes. Personal especializado trabaja en la recopilación de información que permita determinar cómo ocurrió el asesinato.

Investigan a responsable

Las circunstancias en las que se produjo el crimen y la identidad del autor o autores aún no han sido esclarecidas. La Policía analiza los testimonios recogidos en la zona y otros elementos que puedan contribuir a identificar al responsable.

El caso quedó en investigación para determinar el móvil del asesinato y establecer si se trató de un ataque dirigido contra el propietario del negocio. Las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer el crimen.