HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Dueño de cevichería es asesinado a balazos cerca de la Municipalidad de Ventanilla

El ataque ocurrió a pocos metros del centro de abastos y a la espalda de la Municipalidad de Ventanilla. La víctima recibió varios impactos de bala.

Autoridades investigan al responsable del crimen
Autoridades investigan al responsable del crimen | Composición LR | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Un hombre de 58 años fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 13 de septiembre en la exzona comercial de Ventanilla, en el Callao. El ataque ocurrió a pocos metros del mercado Señor de los Milagros y a la espalda de la Municipalidad de Ventanilla.

La víctima fue identificada como Ernesto Retuerto Arenaza. De acuerdo con testigos, durante el ataque se habrían escuchado más de cinco disparos, lo que generó alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores.

TE RECOMENDAMOS

¿OPOSICIÓN CON KEIKO? Y CANDIDATAS DE PORKY EN ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL | ARDE TROYA

De manera preliminar, se informó que Retuerto Arenaza sería propietario de una cevichería ubicada dentro del mercado Señor de los Milagros. Hasta el momento, las autoridades no han establecido si su actividad comercial estaría relacionada con el crimen.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para acordonar el lugar e iniciar las diligencias correspondientes. Personal especializado trabaja en la recopilación de información que permita determinar cómo ocurrió el asesinato.

PUEDES VER: Acribillan a cantante de salsa Engerberth Tapia en el Callao: su hijo de 10 años resulta herido

lr.pe

Investigan a responsable

Las circunstancias en las que se produjo el crimen y la identidad del autor o autores aún no han sido esclarecidas. La Policía analiza los testimonios recogidos en la zona y otros elementos que puedan contribuir a identificar al responsable.

El caso quedó en investigación para determinar el móvil del asesinato y establecer si se trató de un ataque dirigido contra el propietario del negocio. Las autoridades continuarán con las diligencias para esclarecer el crimen.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Chofer choca y empotra su carro contra vivienda en Ventanilla: habría estado bajo efectos del alcohol

Chofer choca y empotra su carro contra vivienda en Ventanilla: habría estado bajo efectos del alcohol

LEER MÁS
Dos delincuentes balean a policía de la Dirincri durante operativo en Pachacútec, Ventanilla

Dos delincuentes balean a policía de la Dirincri durante operativo en Pachacútec, Ventanilla

LEER MÁS
Ventanilla: niño de 6 años muere atropellado por una miniván cuando regresaba de comprar pan

Ventanilla: niño de 6 años muere atropellado por una miniván cuando regresaba de comprar pan

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025