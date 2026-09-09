Temblor en Perú hoy, miércoles 9 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor en Perú hoy, miércoles 9 de septiembre: revisa dónde fue el último sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según los reportes oficiales del IGP.
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta los últimos temblores registrados hoy, miércoles 9 de septiembre del 2026, en el país. Conoce en esta nota en vivo dónde ocurrió el último sismo en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.
Temblor en Perú EN VIVO HOY, miércoles 9 de septiembre de 2026
Dos temblores en Arequipa en menos de 1 hora se registraron HOY, según IGP
Según el IGP, esta madrugada se reportaron dos temblores en menos de 1 hora en Arequipa.
- El primero de magnitud 3,5 ocurrió a las 5.57 a. m. a 11 km al noreste de Camaná, Camaná - Arequipa y tuvo una profundidad de 78 km.
- El segundo de magnitud 3,7 ocurrió a las 6.34 a. m. a 13 km al este de Quilca, Camaná - Arequipa y tuvo una profundidad de 39 km.
¿Qué distritos de Lima y Callao son más vulnerables en un temblor?
Según el mapa de microzonificación sísmica, los distritos de Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón, Santa Rosa y las áreas de ladera de San Juan de Lurigancho, Independencia, Ate y Carabayllo serían las más afectadas por tener suelos arenosos, inestables, muy blandos o rellenos de desmonte.
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, "temblor" , "sismo" y "terremoto" se refieren técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el uso cotidiano suelen diferenciarse según el nivel de daño ofectación. De acuerdo, con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación.