Precio del dólar hoy, miércoles 9 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto está el tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- SUNAT cambia reglas para importar celulares: desde octubre deberán declarar el IMEI de cada equipo
- BCR: empresas prevén más inflación y advierten impacto de El Niño en ventas y producción
¿Cuál es el precio del dólar HOY, miércoles 9 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,340 la compra y S/3,365 la venta. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 9 de septiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558