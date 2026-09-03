El Niño aumentará enfermedades: Colegio Médico pide más personal especializado y reforzar servicios

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El Fenómeno El Niño Costero pondrá a prueba la capacidad de respuesta del sistema de salud, que deberá afrontar no solo los efectos de las lluvias y eventuales inundaciones, sino también una mayor demanda por enfermedades asociadas al evento. Ante este escenario, el Colegio Médico del Perú (CMP) plantea incrementar el personal especializado en las zonas más afectadas y adecuar los servicios de salud.

"Efectivamente va a ser necesario el incremento del personal de salud especializado a las zonas más afectadas", afirmó a La República el decano nacional del CMP, Pedro Riega. Añadió que los establecimientos deberán prepararse para atender enfermedades que suelen incrementarse durante el fenómeno, como dengue, enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, leptospirosis y enfermedades cutáneas, además de los efectos de la ola de calor.

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El escenario climático previsto eleva la urgencia del pedido. El último reporte del ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y señala una probabilidad de al menos 62% de que alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo de 2027, el escenario más probable se ubica entre fuerte y extraordinario.

Durante setiembre-noviembre, además, el ENFEN prevé temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, con alta probabilidad de nuevos récords, mientras que la costa norte tendría mayor probabilidad de lluvias superiores a lo habitual. Para el verano de 2027, también se esperan precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra noroccidental.

Una comisión sin Salud

Mientras el Gobierno prepara su respuesta ante este escenario, el Colegio Médico busca que el sector Salud sea incorporado a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, presentada por la presidenta Keiko Fujimori el 11 de agosto para acelerar decisiones y articular intervenciones del Estado frente a las emergencias previstas para 2026 y 2027.

Riega llevó este pedido a la reunión que sostuvo con la mandataria. "Es fundamental la participación del sector salud porque esta comisión canaliza los requerimientos presupuestales de cara a esta gran amenaza para el país", sostuvo.

La presidenta, según Riega, recibió positivamente la propuesta y el CMP espera que se concrete en los próximos días. La institución también plantea que médicos y otros actores participen en la planificación y ejecución de las medidas destinadas a fortalecer los servicios.

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El pedido cobra relevancia porque el impacto del FEN no se limitará a la infraestructura. Un estudio de escenarios de riesgo actualizado por el CENEPRED identificó 209 distritos de 22 departamentos con riesgo muy alto de inundaciones. En esas zonas existe exposición de más de 7,9 millones de personas y de 4.076 establecimientos de salud.

Riega sostuvo que se necesitan materiales, infraestructura temporal y recursos para habilitar capacidades sanitarias en los lugares donde las inundaciones o la interrupción de las vías de comunicación afectan históricamente a establecimientos y poblaciones.

El margen se reduce

Para el CMP, el problema no se limita a disponer de más médicos. Riega señaló que también es urgente mejorar las condiciones de los establecimientos en infraestructura, abastecimiento, insumos, medicamentos y personal calificado.

"Las debilidades crónicas del sistema que se han agudizado en los últimos cinco años generan la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de manera acelerada", advirtió.

El Colegio Médico prepara capacitaciones para sus profesionales y una propuesta de trabajo con distintos actores. Además, convocará a médicos de diferentes especialidades para conocer su disponibilidad y reforzar los equipos donde sean requeridos.

Riega considera que el país ya no dispone del mismo margen para limitarse a planificar. "Y desde luego lo más importante es no perder tiempo, habida cuenta que en los meses anteriores no se adoptaron las medidas necesarias y de cara al fenómeno del Niño nos encontramos ya no en una fase de preparación, sino de mitigación e incluso iniciando la necesidad de aplicar la fase de respuesta."

El decano recordó que los médicos ya han ocupado un papel central en otras emergencias. En su entrevista, mencionó la pandemia de COVID-19, durante la cual, según señaló, más de 700 médicos fallecieron mientras cumplían su labor.

"Los médicos del Perú nos formamos para salvar vidas y ese es nuestro principal compromiso", afirmó Riega. El CMP, añadió, participará en la respuesta frente al FEN, pero exige a las autoridades "celeridad y eficacia" para garantizar las condiciones necesarias para atender a la población.