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Política

Ahora Nación propone sancionar con hasta diez años de cárcel uniones de hecho con menores de edad

La iniciativa, dirigida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, busca añadir nuevos artículos al Código Penal para proteger a los menores de situaciones de violencia.

Congreso del Perú debatirá sanciones para las uniones de hecho que involucren a menores | Composición: LR.
Congreso del Perú debatirá sanciones para las uniones de hecho que involucren a menores | Composición: LR.
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Resumen
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Ahora Nación propuso sancionar con una pena de hasta diez años de cárcel las uniones de hecho que involucren a menores de edad. La propuesta legislativa ha sido presentada por la diputada Marleny Armintia. Este proyecto de ley ya se encuentra derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y estaría próximo a ser debatido en el grupo de trabajo.

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Para sancionar esto, la iniciativa propone adicionar los artículos 151-B y 151-C al Código Penal. El primer artículo señala que quien ejerza violencia contra un menor para obligarlo a ser parte de una unión de hecho será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. La pena puede pasar a ser de diez años si se prueba una posición de poder desfavorable entre el menor y la persona que lo obligó a mantener la unión.

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El artículo 151-C señala también que quien promueva, organice, acuerde o contribuya a estas uniones tendrá una pena no menor de cinco ni mayor de ocho años

La exposición de motivos del proyecto se sostiene en datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025. De acuerdo con la información citada, se estima que cerca de 52 mil menores de edad se encuentran actualmente en situación de convivencia en el país. La mayoría concentrados en zonas rurales y en los hogares más pobres.

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