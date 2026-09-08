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Deportes

Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

El Inca Garcilaso de la Vega se alista para el inicio de la serie por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Revisa todo sobre el partido Cienciano vs City Torque.

Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2003. Foto: Cienciano
Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2003. Foto: Cienciano
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Cienciano vuelve a jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de 23 años y la ciudad de Cusco se alista para vivir una fiesta deportiva. Los dirigidos por Horacio Melgarejo, que dejaron en el camino a Botafogo de Brasil y Lanús de Argentina, tendrán que medirse frente a Montevideo City Torque.

En medio de la expectativa por el duelo del Papá, ya se conocen los horarios y canales disponibles para seguir el inicio de la serie.

PUEDES VER: Programación de la Champions League: partidos y tabla de posiciones de la fecha 1 en la fase de liga

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¿Cuándo juega Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Cienciano vs City Torque se llevará a cabo el jueves 10 de setiembre. La revancha se jugará el jueves 17 de setiembre.

¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque?

El duelo entre cusqueños y charrúas se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 11/09)

PUEDES VER: DT de Chile no ve a Perú superior en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: "Ya pudimos ganarles"

lr.pe

¿Qué canal transmite el Cienciano vs Montevideo City Torque?

La transmisión del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana estará a cargo de la señal de DSports, que posee los derechos de transmisión de los partidos del certamen. Además, podrás seguir la previa y el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Entradas para el Cienciano vs Montevideo City Torque

Los precios para el cotejo de Cienciano oscilan entre los 15 y 150 soles. De acuerdo con el último reporte del club, se vendieron el 80% de los boletos y solo quedan algunos disponibles en puntos físicos (Supermercados Orión, La Tienda del Papá y Tenda Movistar de Av. El Sol).

  • Niños: S/15
  • Sur: S/30
  • Norte: S/35
  • Oriente: S/50
  • Occidente: S/150
Entradas disponibles para el Cienciano vs City Torque. Foto: Cienciano

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