Cienciano - Montevideo City Torque: fecha, hora y canal del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2003. Foto: Cienciano

Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2003. Foto: Cienciano

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Cienciano vuelve a jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana después de 23 años y la ciudad de Cusco se alista para vivir una fiesta deportiva. Los dirigidos por Horacio Melgarejo, que dejaron en el camino a Botafogo de Brasil y Lanús de Argentina, tendrán que medirse frente a Montevideo City Torque.

En medio de la expectativa por el duelo del Papá, ya se conocen los horarios y canales disponibles para seguir el inicio de la serie.

¿Cuándo juega Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Cienciano vs City Torque se llevará a cabo el jueves 10 de setiembre. La revancha se jugará el jueves 17 de setiembre.

¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque?

El duelo entre cusqueños y charrúas se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 11/09)

¿Qué canal transmite el Cienciano vs Montevideo City Torque?

La transmisión del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana estará a cargo de la señal de DSports, que posee los derechos de transmisión de los partidos del certamen. Además, podrás seguir la previa y el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Entradas para el Cienciano vs Montevideo City Torque

Los precios para el cotejo de Cienciano oscilan entre los 15 y 150 soles. De acuerdo con el último reporte del club, se vendieron el 80% de los boletos y solo quedan algunos disponibles en puntos físicos (Supermercados Orión, La Tienda del Papá y Tenda Movistar de Av. El Sol).

Niños: S/15

Sur: S/30

S/30 Norte: S/35

S/35 Oriente: S/50

S/50 Occidente: S/150