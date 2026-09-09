Retoman vuelos en Indonesia tras erupción volcánica de Anak Krakatau mientras rescatistas buscan a 5 fotoperiodistas

Los aeropuertos reabrieron después de limpiar la ceniza, aunque las operaciones aún son lentas. Foto: AFP.

Los aeropuertos reabrieron después de limpiar la ceniza, aunque las operaciones aún son lentas. Foto: AFP.

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El tráfico aéreo comenzó a reanudarse gradualmente en Indonesia tras la erupción del volcán Anak Krakatau, que obligó a cancelar o aplazar casi 3.000 vuelos y afectó a unas 341.000 personas. Mientras las autoridades trabajan para normalizar las operaciones, equipos de rescate continúan la búsqueda de ocho personas desaparecidas en el mar, entre ellas cinco fotoperiodistas.

El grupo viajaba en una lancha rápida que partió de Carita, en la provincia de Banten, con destino a Anak Krakatau, ubicado en el estrecho de Sunda, entre las islas de Java y Sumatra. La embarcación transportaba además dos tripulantes y un guía de ruta.

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Al Amrad, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banten, informó que el último contacto se produjo el lunes, cuando familiares de uno de los periodistas recibieron un mensaje en el que se indicaba que el grupo había llegado a las aguas próximas al volcán.

La última ubicación conocida de la embarcación estaba a unos 18,5 kilómetros de la costa. Desde entonces, los equipos de rescate desplegados desde el martes no consiguieron localizar a los ocupantes. La autoridad señaló que los rescatistas "aún no han podido establecer contacto con el grupo ni determinar su paradero".

Los cinco periodistas trabajaban para la agencia estatal de noticias de Indonesia Antara, la agencia turca Anadolu y otros medios locales y extranjeros.

Los aeropuertos comienzan a operar

La erupción del Anak Krakatau también provocó una de las mayores interrupciones recientes del transporte aéreo indonesio. Los cierres registrados entre el domingo y el lunes afectaron a 2.961 vuelos, incluidos 622 internacionales, según la información proporcionada por The Independent.

El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, principal terminal aérea de Yakarta, y otras cuatro instalaciones reabrieron el martes después de que las autoridades limpiaran la ceniza volcánica acumulada.

Pese a la reapertura, el ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, advirtió que las operaciones necesitarán tiempo para recuperar su ritmo habitual. Alrededor de 178 aviones permanecían en las pistas del Soekarno-Hatta durante la mañana del martes.

La reapertura de los aeropuertos se produjo mientras el volcán continuaba registrando actividad. Aunque la erupción inicial terminó el domingo, el Anak Krakatau ha seguido presentando explosiones intermitentes con expulsión de lava, ceniza y material volcánico incandescente.

Lana Saria, directora de la Agencia de Geología, informó que el volcán volvió a entrar en erupción al menos tres veces durante la mañana del martes, aunque con menor intensidad que el domingo.

Las autoridades mantienen al Anak Krakatau en el segundo nivel de alerta más alto de Indonesia, vigente desde julio. También recomendaron a residentes, turistas y pescadores mantenerse a una distancia mínima de tres kilómetros del cráter activo.

La caída de ceniza llevó además al Gobierno a autorizar temporalmente las clases en línea en las escuelas de las zonas afectadas.