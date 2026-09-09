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Deportes

FC Barcelona vs Feyenoord EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy Champions League

El partido por la primera jornada de la Champions League entre los equipos de Barcelona y Feyenoord se llevará a cabo en el Spotify Camp Nou, ubicado en España.

Barcelona y Feyenoord se enfrentan en el Spotify Camp Nou. Foto: LaLiga/Feyenoord/composición LR
Barcelona y Feyenoord se enfrentan en el Spotify Camp Nou. Foto: LaLiga/Feyenoord/composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

08:15
Canal para ver Barcelona vs Feyenoord

El partido entre Barcelona y Feyenoord, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN. De igual forma, se podrá visualizar por Disney+ Premium de manera online.

07:59
¿A qué hora juega Barcelona vs Feyenoord?

El duelo entre Barcelona y Feyenoord se disputará desde las 11.45 a. m. (hora peruana).

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FC Barcelona vs Feyenoord EN VIVO juegan HOY miércoles 9 de septiembre, desde las 11.45 a. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Spotify Camp Nou, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Barcelona vs Feyenoord EN VIVO

08:15
9/9/2026

Canal para ver Barcelona vs Feyenoord

El partido entre Barcelona y Feyenoord, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN. De igual forma, se podrá visualizar por Disney+ Premium de manera online.

07:59
9/9/2026

¿A qué hora juega Barcelona vs Feyenoord?

El duelo entre Barcelona y Feyenoord se disputará desde las 11.45 a. m. (hora peruana).

07:46
9/9/2026

¡Barcelona debuta en la Champions!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Barcelona vs Feyenoord EN VIVO por la fecha 1 de la Champions League.

El cuadro catalán buscará iniciar con pie derecho su camino en la Champions League. Barcelona recibirá a Feyenoord en uno de los primeros duelos del miércoles. Los dirigidos por Hansi Flick llegan a este duelo como líderes en el campeonato español, tras haber ganado todos sus partidos hasta el momento. En cuanto al cuadro equipo holandés, se encuentra en la lucha por el primer lugar de la tabla.

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lr.pe

Horarios por país del partido Barcelona vs Feyenoord

El duelo entre Barcelona y Feyenoord se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 11.45 a. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 10.45 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.45 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.45 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.45 p. m.
  • España: 6.45 p. m.

Canal para ver Barcelona vs Feyenoord

El partido entre Barcelona y Feyenoord, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN. De igual forma, se podrá visualizar por Disney+ Premium de manera online.

Estadio donde se juega el Barcelona vs Feyenoord

Barcelona y Feyenoord disputarán este encuentro en el estadio Spotify Camp Nou. Este recinto tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

Pronóstico de Barcelona vs Feyenoord

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Barcelona sobre Feyenoord.

  • Betsson: gana Barcelona (1,09), empate (12,00), gana Feyenoord (27,00)
  • Betano: gana Barcelona (1,11), empate (10,25), gana Feyenoord (20,00)
  • Bet365: gana Barcelona (1,09), empate (11,00), gana Feyenoord (21,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,10), empate (13,00), gana Feyenoord (27,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,10), empate (11,50), gana Feyenoord (25,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,08), empate (11,00), gana Feyenoord (26,00).

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lr.pe

Alineaciones Barcelona vs Feyenoord: posibles formaciones

  • Barcelona: García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Gordon y Raphinha.
  • Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Mármol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Hadj Moussa, Valente y Nacho.

Últimos partidos de Barcelona

  • Valencia 0-5 Barcelona | 6.09.26
  • Barcelona 5-2 Rayo Vallecano | 31.08.26
  • Barcelona 2-0 Athletic Club | 27.08.26
  • Elche 0-5 Barcelona | 23.08.26
  • Barcelona 2-1 Al Ahly | 19.08.26

Últimos partidos de Feyenoord

  • Nijmegen 1-3 Feyenoord | 5.09.26
  • Feyenoord 2-2 Den Haag | 30.08.26
  • Cambuur 2-5 Feyenoord | 23.08.26
  • Feyenoord 2-2 G.A. Eagles | 16.08.26
  • Sparta Rotterdam 0-1 Feyenoord | 9.08.26
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