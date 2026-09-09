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Ola de homicidios golpea Piura: 12 asesinatos en una semana pese al estado de emergencia

Los crímenes registrados entre el 2 y el 8 de setiembre superan, en apenas siete días, los homicidios contabilizados durante junio, julio y agosto. Los 12 casos fueron ocasionados por proyectiles de arma de fuego, según el registro actualizado del SINADEF.

La violencia criminal en Piura no cesa, con 12 homicidios registrados entre el 2 y el 8 de septiembre, superando los totales de meses anteriores. La mayoría de estos casos involucran armas de fuego.
La violencia criminal en Piura no cesa, con 12 homicidios registrados entre el 2 y el 8 de septiembre, superando los totales de meses anteriores. La mayoría de estos casos involucran armas de fuego. | Difusión
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La violencia criminal continúa golpeando a la región Piura pese al estado de emergencia. En apenas una semana, entre el lunes 2 y el martes 8 de setiembre, se registraron 12 homicidios, de acuerdo con la información actualizada del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF).

La cifra representa un incremento significativo frente a los meses anteriores. En junio se contabilizaron 11 homicidios, mientras que julio cerró con 10 y agosto con apenas 7. Es decir, en solo siete días de setiembre, Piura ya superó el total registrado durante cada uno de esos meses. Los registros revisados señalan, además, que los 12 homicidios fueron ocasionados por proyectiles de arma de fuego (PAF), evidencia de la presencia de armas de fuego en los hechos violentos registrados durante esta primera semana del mes.

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Sullana, Talara y Paita concentran varios de los ataques

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Talara, donde un hombre fue atacado a balazos dentro de un restaurante. El atacante habría ingresado al establecimiento, disparado contra la víctima y escapado posteriormente del lugar.

En Sullana, otro ataque armado dejó dos mujeres fallecidas y dos hombres heridos. El hecho ocurrió en un inmueble del asentamiento humano Manuel Seoane, donde los atacantes realizaron más de 15 disparos. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer con seis meses de gestación.

La violencia también alcanzó Paita, donde se reportó el asesinato de un hombre tras un ataque con arma de fuego. Estos casos forman parte de la ola de crímenes registrados durante los primeros días de setiembre. Medios locales también reportaron otros asesinatos ocurridos en distintos puntos de la región durante este periodo.

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Los homicidios ocurren pese al estado de emergencia

La situación adquiere especial relevancia debido a que Piura atraviesa un periodo de medidas extraordinarias frente al incremento de la criminalidad. Sin embargo, los homicidios registrados durante la primera semana de setiembre muestran que los ataques con armas de fuego continúan produciéndose en distintos puntos de la región.

El dato también contrasta con las declaraciones del ministro del Interior, César Astudillo, quien sostuvo que los homicidios en el país no se habían desbordado. Sus declaraciones fueron cuestionadas luego de que Piura registrara nueve asesinatos en pocos días, antes de que la cifra regional continuara aumentando.

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