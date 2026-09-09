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¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético de Madrid HOY EN VIVO por la Champions League 2026-27?

El enfrentamiento por la primera jornada de la Champions League entre los equipos de Liverpool y Atlético de Madrid se llevará a cabo en Anfield.

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán en Anfield. Foto: Liverpool/LaLiga/composición LR
Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán en Anfield. Foto: Liverpool/LaLiga/composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

08:01
¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid?

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

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Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO juegan HOY miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Anfield, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO Champions League

08:47
9/9/2026

¿Dónde se jugará el partido Liverpool vs Atlético Madrid?

Liverpool y Atlético de Madrid disputarán este encuentro en el estadio Anfield. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.

Liverpool y Atlético Madrid jugarán en el estadio Anfield

08:44
9/9/2026

Posible alineación de Atlético Madrid

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez y Baena.

08:44
9/9/2026

Posible alineación de Liverpool

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Barcola, Wirtz e Isak.

08:02
9/9/2026

Horarios del Liverpool vs Atlético Madrid en otros países

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.
08:01
9/9/2026

¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid?

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

07:58
9/9/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Bievenidos a la transmisión del partido Liverpool vs Atlético Madrid por la fecha 1 de la UEFA Champions League 2026-27.

Liverpool vs Atlético Madrid por la Champions League

El conjunto inglés tendrá un duro debut en la Champions League. Liverpool, uno de los históricos participantes en el torneo, enfrentará a Atlético de Madrid en Anfield. Los dirigidos por Diego Simeone quieren hacerse presente en las instancias finales de la Liga de Campeones y para ello, necesitan empezar con pie derecho en su visita a Inglaterra. Sin dudas, se pronostica un gran partido entre ambas escuadras.

PUEDES VER: Natalia Málaga y su fuerte crítica a las voleibolistas peruanas: "Se distraen en el camerino maquillándose"

lr.pe

Horarios por país del partido Liverpool vs Atlético de Madrid

El duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Canal para ver Liverpool vs Atlético de Madrid

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN. De igual forma, se podrá visualizar por Disney+ Premium de manera online.

Estadio donde se juega el Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool y Atlético de Madrid disputarán este encuentro en el estadio Anfield. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.

Pronóstico de Liverpool vs Atlético de Madrid

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Liverpool sobre Atlético de Madrid.

  • Betsson: gana Liverpool (1,75), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,55)
  • Betano: gana Liverpool (1,70), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,80)
  • Bet365: gana Liverpool (1,70), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,75)
  • 1XBet: gana Liverpool (1,73), empate (4,22), gana Atlético de Madrid (4,77)
  • Caliente: gana Liverpool (1,69), empate (4,33), gana Atlético de Madrid (4,60)
  • Doradobet: gana Liverpool (1,70), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,75).

PUEDES VER: Conar revela audios de golpe contra Luis Advíncula en el Alianza Lima - Juan Pablo: "Roja no es, esta toma ayuda"

lr.pe

Alineaciones Liverpool vs Atlético de Madrid: posibles formaciones

  • Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Barcola, Wirtz e Isak.
  • Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez y Baena.

Últimos partidos de Liverpool

  • Ipswich 0-2 Liverpool | 4.09.26
  • Liverpool 2-2 Nottingham Forest | 29.08.26
  • Newcastle 2-2 Liverpool | 23.08.26
  • Liverpool 2-0 Como | 16.08.26
  • Liverpool 0-0 Como | 16.08.26

Últimos partidos de Atlético de Madrid

  • Athletic Club 3-0 Atlético de Madrid | 5.09.26
  • Sevilla 1-3 Atlético de Madrid | 29.08.26
  • Atlético de Madrid 2-2 Villarreal | 23.08.26
  • Atlético 2-0 Málaga | 19.08.26
  • Marsella 1-2 Atlético de Madrid | 14.08.26
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