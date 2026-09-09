¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético de Madrid HOY EN VIVO por la Champions League 2026-27?
El enfrentamiento por la primera jornada de la Champions League entre los equipos de Liverpool y Atlético de Madrid se llevará a cabo en Anfield.
- Programación de la Champions League: partidos y tabla de posiciones de la fecha 1 en la fase de liga
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid?
El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO juegan HOY miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Anfield, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO Champions League
¿Dónde se jugará el partido Liverpool vs Atlético Madrid?
Liverpool y Atlético de Madrid disputarán este encuentro en el estadio Anfield. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.
Posible alineación de Atlético Madrid
Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez y Baena.
Posible alineación de Liverpool
Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Barcola, Wirtz e Isak.
Horarios del Liverpool vs Atlético Madrid en otros países
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid?
El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
¡Bienvenidos!
Buenos días, lectores de La República Deportes. Bievenidos a la transmisión del partido Liverpool vs Atlético Madrid por la fecha 1 de la UEFA Champions League 2026-27.
El conjunto inglés tendrá un duro debut en la Champions League. Liverpool, uno de los históricos participantes en el torneo, enfrentará a Atlético de Madrid en Anfield. Los dirigidos por Diego Simeone quieren hacerse presente en las instancias finales de la Liga de Campeones y para ello, necesitan empezar con pie derecho en su visita a Inglaterra. Sin dudas, se pronostica un gran partido entre ambas escuadras.
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Horarios por país del partido Liverpool vs Atlético de Madrid
El duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Canal para ver Liverpool vs Atlético de Madrid
El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN. De igual forma, se podrá visualizar por Disney+ Premium de manera online.
Estadio donde se juega el Liverpool vs Atlético de Madrid
Liverpool y Atlético de Madrid disputarán este encuentro en el estadio Anfield. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.
Pronóstico de Liverpool vs Atlético de Madrid
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Liverpool sobre Atlético de Madrid.
- Betsson: gana Liverpool (1,75), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,55)
- Betano: gana Liverpool (1,70), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,80)
- Bet365: gana Liverpool (1,70), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,75)
- 1XBet: gana Liverpool (1,73), empate (4,22), gana Atlético de Madrid (4,77)
- Caliente: gana Liverpool (1,69), empate (4,33), gana Atlético de Madrid (4,60)
- Doradobet: gana Liverpool (1,70), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,75).
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Alineaciones Liverpool vs Atlético de Madrid: posibles formaciones
- Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Barcola, Wirtz e Isak.
- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez y Baena.
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