El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Liverpool vs Atlético de Madrid EN VIVO juegan HOY miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Anfield, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Liverpool vs Atlético Madrid EN VIVO Champions League 08:47 ¿Dónde se jugará el partido Liverpool vs Atlético Madrid? Liverpool y Atlético de Madrid disputarán este encuentro en el estadio Anfield. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores. 08:44 Posible alineación de Atlético Madrid Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez y Baena. 08:44 Posible alineación de Liverpool Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Barcola, Wirtz e Isak. 08:02 Horarios del Liverpool vs Atlético Madrid en otros países Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m. 08:01 ¿A qué hora juega Liverpool vs Atlético Madrid? El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana). 07:58 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bievenidos a la transmisión del partido Liverpool vs Atlético Madrid por la fecha 1 de la UEFA Champions League 2026-27.

El conjunto inglés tendrá un duro debut en la Champions League. Liverpool, uno de los históricos participantes en el torneo, enfrentará a Atlético de Madrid en Anfield. Los dirigidos por Diego Simeone quieren hacerse presente en las instancias finales de la Liga de Campeones y para ello, necesitan empezar con pie derecho en su visita a Inglaterra. Sin dudas, se pronostica un gran partido entre ambas escuadras.

Horarios por país del partido Liverpool vs Atlético de Madrid

El duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid se disputará este miércoles 9 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Canal para ver Liverpool vs Atlético de Madrid

El partido entre Liverpool y Atlético de Madrid, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN. De igual forma, se podrá visualizar por Disney+ Premium de manera online.

Estadio donde se juega el Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool y Atlético de Madrid disputarán este encuentro en el estadio Anfield. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.

Pronóstico de Liverpool vs Atlético de Madrid

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Liverpool sobre Atlético de Madrid.

Betsson: gana Liverpool (1,75), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,55)

Betano: gana Liverpool (1,70), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,80)

Bet365: gana Liverpool (1,70), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,75)

1XBet: gana Liverpool (1,73), empate (4,22), gana Atlético de Madrid (4,77)

Caliente: gana Liverpool (1,69), empate (4,33), gana Atlético de Madrid (4,60)

Doradobet: gana Liverpool (1,70), empate (4,00), gana Atlético de Madrid (4,75).

Alineaciones Liverpool vs Atlético de Madrid: posibles formaciones

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Barcola, Wirtz e Isak.

Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Barcola, Wirtz e Isak. Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez y Baena.

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