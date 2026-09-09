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Deportes

Partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Copa Libertadores, Champions League y el inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre. Foto: composición LR/FC Barcelona/Corinthians
Programación de los partidos de hoy, miércoles 9 de setiembre. Foto: composición LR/FC Barcelona/Corinthians
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 9 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Copa Libertadores, Champions League, Mundial Femenino Sub-20). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La selección peruana de vóley buscará un triunfo ante la poderosa Brasil por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Por otra parte, Barcelona y PSG debutarán en la Champions League 2026-27.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

Partidos de la Champions League HOY

  • Barcelona vs Feyenoord
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Stuttgart vs Viking
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney+
  • Liverpool vs Atlético Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Napoli vs Arsenal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney+
  • PSG vs Slovan Bratislava
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3, Disney+
  • Sporting Lisboa vs Galatasaray
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 4, Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Palmeiras vs LDU
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Estudiantes vs Corinthians
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+

PUEDES VER: Natalia Málaga y su fuerte crítica a las voleibolistas peruanas: "Se distraen en el camerino maquillándose"

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Partidos del Mundial Femenino Sub-20 HOY

  • Ghana vs Corea del Sur
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Italia vs Nueva Zelanda
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Francia vs Ecuador
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Japón vs Estados Unidos
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • Santos vs Atlético Mineiro
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney+

Partidos de HOY en el Campeonato Sudamericano de Vóley

  • Chile vs Venezuela
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: YouTube CSV
  • Argentina vs Colombia
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: YouTube CSV
  • Perú vs Brasil
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Latina TV, YouTube CSV
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