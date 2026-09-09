Caso Jenss Lara: Policía y Fiscalía reconstruyen secuestro que terminó con cuatro asesinados en Trujillo

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron la reconstrucción del cuádruple homicidio en Trujillo, vinculado al secuestro del comerciante Jenss Lara, el 30 de agosto. | Composición LR

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron la reconstrucción del cuádruple homicidio en Trujillo, vinculado al secuestro del comerciante Jenss Lara, el 30 de agosto. | Composición LR

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La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron este martes 9 de septiembre la reconstrucción de la emboscada y el cuádruple homicidio registrado en Trujillo, hechos vinculados al secuestro del comerciante de oro Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido el pasado 30 de agosto.

La diligencia se desarrolló en la intersección de la calle Isabel de Bobadilla con la avenida Húsares de Junín, lugar donde se produjo el ataque contra la camioneta Ford Bronco en la que se trasladaba Lara Tantaquilla junto con otras cuatro personas.

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El objetivo de la reconstrucción es establecer, paso a paso, cómo se produjo la intervención del vehículo, dónde se encontraban los presuntos atacantes, cómo fue separado Lara y cuál fue la secuencia en la que se produjo el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban.

La diligencia duró aproximadamente una hora con 45 minutos y se dividió en dos fases principales y contó con la participación de las personas detenidas.

¿Cómo ocurrió la emboscada en Trujillo?

De acuerdo con la información recogida durante las investigaciones, la madrugada del 30 de agosto un grupo de sujetos habría interceptado la camioneta en la que viajaba Jenss Lara. Los atacantes presuntamente utilizaron uniformes, chalecos y cascos similares a los empleados por unidades especiales de la Policía, con lo que habrían simulado una intervención oficial.

Lara Tantaquilla habría sido obligado a descender del vehículo y posteriormente fue secuestrado. En el interior de la camioneta quedaron las cuatro personas que lo acompañaban, quienes fueron asesinadas durante el ataque.

La primera parte de la reconstrucción estuvo a cargo de seis de los detenidos, quienes vestidos de policías recrearon la ejecución de las cuatro víctimas: Farhad Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Luis Roja Ramos y Christopher García Álvarez, que acompañaban al empresario minero Jeans Lara. Según se pudo observar, los involucrados detallaron la forma en que se perpetró el cuádruple asesinato, lo que fue clave para esclarecer las circunstancias y los autores del crimen.

Posteriormente, en la segunda fase, se mostró a las cinco personas que inicialmente fueron detenidas: Frank Quezada Cruz, Julio Zavaleta Quezada, César García Rivera, Ángel Bocanegra Linares y José Cerrepe Dávila, como presuntas participantes del delito. En esta sección, los detenidos fueron ubicados en el lugar de los hechos, permitiendo a las autoridades verificar sus presencias y posibles roles en el secuestro y la masacre.

La reconstrucción busca determinar la posición de los involucrados y la secuencia exacta de los hechos para contrastarla con las imágenes de las cámaras de seguridad, los testimonios y demás elementos incorporados a la investigación.

Perito antropométrico analizó imágenes de cámaras

Como parte de la diligencia también participó un perito antropométrico de la Policía Nacional enviado desde Lima, quien realizó un análisis comparativo entre las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y las características físicas de los detenidos.

La evaluación considera aspectos como la estatura, contextura, forma de caminar y otras características corporales que puedan ayudar a establecer si alguno de los investigados aparece en las imágenes captadas durante la emboscada.

En la diligencia también intervino un antropólogo forense, como parte del trabajo especializado destinado a establecer correspondencias entre las características observadas en los registros audiovisuales y los elementos físicos que puedan ser relevantes para la investigación.

La diligencia forma parte de las pesquisas para esclarecer el secuestro de Jenss Lara y el posterior cuádruple homicidio. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió durante los minutos en que se produjo la intervención y establecer la eventual responsabilidad individual de los investigados.

Cabe indicar que, el día de ayer, los familiares de las víctimas mortales realizaron una manifestación en el lugar de los hechos, exigiendo justicia y que las autoridades esclarezcan los hechos.

Caso Jenss Lara sigue bajo cuestionamientos

La investigación aún mantiene varios puntos por esclarecer. La Fiscalía ha advertido que no existen, por ahora, elementos suficientes para confirmar que los cinco detenidos presentados por la Policía sean los autores del secuestro y el cuádruple homicidio.

A ello se suman las dudas sobre la liberación de Jenss Lara: mientras la PNP atribuyó el desenlace a la “presión policial”, la familia del empresario sostuvo que realizó gestiones por su cuenta. En los últimos días, además, fueron hallados en El Cortijo Bajo uniformes y equipamiento con distintivos policiales que habrían sido utilizados durante el secuestro.

El caso también ha generado críticas al Gobierno de Keiko Fujimori por las versiones contradictorias ofrecidas durante la respuesta al crimen. El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina señaló que el hecho evidenció fallas en la inteligencia policial y planteó una reingeniería de esas áreas.

Mientras tanto, la presidenta defendió la actuación de la PNP y afirmó que los detenidos habían confesado, pese a que la Fiscalía había pedido cautela sobre su responsabilidad. Estas discrepancias han puesto nuevamente bajo cuestionamiento la capacidad del Ejecutivo para enfrentar al crimen organizado.