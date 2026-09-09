Hay 25 fiscales amenazados de muerte por el crimen organizado

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Al menos 25 fiscales que tienen a cargo investigaciones contra la criminalidad organizada están amenazados de muerte. La alerta ante esta situación la entregó el fiscal Leonardo Guffanti Parra, quien teme por su integridad tras recibir una seria advertencia anunciándole que atentarán contra su vida y la de su familia.

“Sabemos todo sobre ti, tus movimientos, los de tu familia que está en España. Tu no eres intocable”, le indican en uno de los mensajes que recibió el magistrado de la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3).

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La intimidación la recibió desde un número de Colombia y ha sido atribuida a José Nole, presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao.

El fiscal ha solicitado protección mediante un oficio cursado a la policía. Ha pedido resguardar su domicilio y centro de labores, pero no se ha hecho efectiva.

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Nole, como se sabe, es investigado por el robo de lingotes de oro en el circuito de playas de la Costa Verde y es señalado como presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao y Ventanilla.

Hace una semana, el fiscal Guffanti Parra logró que el Poder Judicial le imponga 26 meses de prisión preventiva. Desde entonces empezaron las amenazas.

La Fiscalía solicitó seguridad para el fiscal en su domicilio y en el lugar donde desempeña funciones. Según se informó, mediante un oficio dirigido a la policía pidió resguardo personal. Sin embargo, esa protección no se había concretado hasta este sábado.

Como se informó, durante el operativo por el robo del oro, dispararon contra el coronel Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Policía. La bala solo le rozó el hombro.

Esta tarde, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, y el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, brindaron su respaldo institucional al desempeño fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, tras recibir amenazas contra su vida en Ventanilla.

“Tengo 25 fiscales de crimen organizado que están amenazados de muerte; ahora acaban de amenazar uno más”, expresó Chávez Cotrina al exponer la situación de riesgo en la que se encuentran los representantes del Ministerio Público que investigan delitos de alta peligrosidad.

Chávez Cotrina explicó que, ante esta situación, los fiscales adoptan medidas personales de autoprotección, como variar sus rutas diarias o modificar sus desplazamientos, debido a la falta de recursos logísticos y humanos para garantizar su seguridad.

“Lo que estamos haciendo es que cambien de ruta. Lamentablemente la policía no nos da seguridad para todos los fiscales, no tienen personal, es difícil, nosotros entendemos ese tema. Es muy complicado”, enfatizó.