Peruanos pueden ingresar sin visa hasta por 30 días a este país de Asia: estos son los requisitos para viajar

Para acceder a este beneficio, el viajero debe contar con un pasaporte ordinario peruano. | Foto: composición LR

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Los ciudadanos peruanos pueden ingresar a China sin tramitar una visa y permanecer en ese país por un periodo máximo de 30 días. La exención contempla viajes vinculados con turismo, comercio, visitas familiares, intercambios y tránsito, de acuerdo con la información difundida por la embajada de este país asiático en Perú.

La medida fue comunicada nuevamente por la representación diplomática china, que señaló que la exoneración se aplica de manera unilateral a los ciudadanos peruanos. El anuncio cobra relevancia dado que una disposición similar había sido establecida durante el gobierno de Dina Boluarte como parte de un proyecto piloto de exención de visas para determinados países de América Latina.

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China permite a los peruanos ingresar sin visa por 30 días: motivos autorizados y pasaporte requerido

Para acceder a este beneficio, el viajero debe contar con un pasaporte ordinario peruano. La comunicación de la Embajada de China establece que el ingreso sin visa puede realizarse cuando el motivo del viaje corresponda a alguna de las categorías contempladas por la medida: turismo, actividades comerciales, visitas a familiares, intercambios o tránsito.

La información difundida por la misión diplomática no detalla otros requisitos específicos para utilizar la exención ni precisa una nueva fecha de inicio. Por ello, el dato central comunicado es que los peruanos con pasaporte ordinario están incluidos en la política unilateral de China y pueden permanecer hasta 30 días bajo los motivos señalados.

Exención de visa para peruanos: desde cuándo rige la medida y qué informó la Embajada de China

El Gobierno peruano había señalado que la exoneración fue resultado de gestiones realizadas por la Cancillería mediante la Embajada del Perú en Beijing. Además, Perú fue incorporado al primer grupo de países latinoamericanos considerados en ese proyecto piloto, junto con otras naciones de la región.

El nuevo pronunciamiento de la Embajada de China se produjo en un contexto de intercambio de posiciones entre ambos países y Estados Unidos. La representación diplomática respondió a cuestionamientos sobre las inversiones chinas en Perú y defendió la presencia económica de su país, cuya cartera de inversiones fue cifrada en 30.000 millones de dólares.

La embajada también indicó que China lleva 12 años consecutivos como el principal socio comercial del Perú y que el intercambio bilateral generó un superávit peruano de 52.000 millones de dólares desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 2010. Asimismo, señaló que se espera la entrada en vigencia del protocolo de actualización de dicho acuerdo.