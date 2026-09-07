Una pareja de castores lograron cambiar el dense bosque con sus represas. Foto: Dorset Wildlife Trust

Una pareja de castores lograron cambiar el dense bosque con sus represas. Foto: Dorset Wildlife Trust

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La liberación de una pareja de castores en Dorset, Inglaterra, provocó una rápida transformación del entorno. En apenas 12 meses, los animales modificaron un bosque denso y enmarañado hasta convertirlo en un humedal más abierto y lleno de vida. El cambio fue registrado durante un programa de monitoreo del National Trust.

Los castores fueron liberados en marzo de 2025 cerca de Little Sea, un lago de agua dulce de 33 hectáreas. Se trató de la primera liberación de castores en estado silvestre autorizada por Natural England. Desde entonces, los animales han alterado el curso del agua y creado nuevos espacios que ahora son aprovechados por distintas especies.

Un dique de 35 metros cambió el bosque

Después de explorar la zona, la pareja se estableció cerca del lago y construyó un dique de 35 metros sobre un arroyo. La estructura redujo la velocidad del agua y permitió la formación de una piscina profunda.

Un castor macho adulto y una de las crías recién nacidas captadas por una cámara de vigilancia. Foto: National Trust

Al mismo tiempo, los castores talaron algunos árboles y eliminaron parte de la vegetación que cubría el suelo. Esto permitió que entrara más luz y transformó el antiguo bosque cerrado en un espacio húmedo y abierto.

"El efecto sobre el ecosistema en un periodo de tiempo relativamente corto es asombroso. De un bosque denso y enmarañado, los castores han creado un humedal luminoso y aireado, lleno de vida tanto sobre como debajo del agua", explicó Gen Crisford, responsable del proyecto de humedales del National Trust.

Los árboles talados tampoco desaparecen por completo. Sus tocones producen nuevos brotes de manera natural, un proceso conocido como rebrote o monte bajo, que genera alimento y refugio para distintas especies.

Nutrias, búhos e insectos regresan al lugar

Las cámaras instaladas por voluntarios del National Trust han permitido observar cómo la nueva zona húmeda comenzó a ser utilizada por la fauna. Las nutrias han sido vistas pescando, mientras que los búhos de campanario cazan en los alrededores.

También se registró la presencia de rálidos acuáticos y pardillos, además de otros animales que han comenzado a aprovechar el nuevo hábitat. El monitoreo incluso captó comportamientos de apareamiento entre los dos castores adultos, lo que abre la posibilidad de que tengan crías.

"Es muy poco frecuente captar imágenes de castores apareándose, por lo que ha generado mucho interés. Pero lo importante para nosotros fue que es una señal clara de que se han adaptado bien a su nuevo hogar", señaló Crisford.

Los castores como aliados contra las inundaciones

Los castores desaparecieron de la Inglaterra continental durante el siglo XVI debido a siglos de caza por su piel, carne y castóreo. Ahora, su regreso es considerado una herramienta para recuperar ecosistemas y gestionar de manera natural el agua.

Sus diques retienen sedimentos, ralentizan el flujo durante las lluvias intensas y pueden disminuir el riesgo de inundaciones aguas abajo. También permiten almacenar agua durante los periodos secos del verano.

Ben McCarthy, responsable de conservación de la naturaleza del National Trust, destacó el alcance del proyecto: "La transformación que ya está en marcha es extraordinaria y demuestra el papel fundamental que puede desempeñar la naturaleza para afrontar las presiones ambientales que enfrentamos".

Tras los resultados obtenidos en Dorset, el National Trust prevé realizar nuevas liberaciones en distintas zonas de la Reserva Natural Nacional de Purbeck Heaths.