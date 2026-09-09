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Política

Marco Rubio concreta ingreso del Perú al Escudo de las Américas en medio de discrepancias con China

La embajada china en Lima respondió a los cuestionamientos de Rubio, resaltando sus políticas de exención de visa para ciudadanos peruanos y defendiendo su papel en la región.

El secretario de Estado del país norteamericano se reunirá con Keiko Fujimori este jueves en Palacio de Gobierno. Foto: difusión
El secretario de Estado del país norteamericano se reunirá con Keiko Fujimori este jueves en Palacio de Gobierno. Foto: difusión
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Marco Rubio confirmó el ingreso del Perú al Escudo de las Américas, la alianza de seguridad que impulsa Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional. El anuncio llegó con un cuestionamiento directo a China.

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El secretario de Estado señaló que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino "pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos".

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Comparó esa crítica con lo que llamó inversión privada estadounidense, abierta y guiada por el mercado. La embajada china en Lima no dejó pasar el mensaje. Respondió el mismo día, con dos publicaciones en su cuenta de X.

En respuesta a las afirmaciones de Rubio, la embajada china, a través de sus redes sociales, recordó que el país asiático aplica, de forma unilateral, una exención de visa para todos los ciudadanos peruanos.

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La embajada preguntó, sin nombrar a Estados Unidos, por qué los peruanos que solicitan visa para "cierto país" enfrentan controles rigurosos. Añadió que algunos incluso reciben amenazas de cancelación para toda su familia.

Un segundo mensaje, publicado horas más tarde, tuvo un tono más político. La embajada sostuvo que el Partido Comunista de China "nunca ha actuado con cálculos geopolíticos". Dijo que tampoco ha interferido en asuntos internos de otros países ni ha exigido a nadie elegir bando.

Remarcó que el hemisferio occidental "no es el patio trasero de nadie". Cerró el mensaje con una invitación a fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre China y Perú.

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Bernie Navarro evitó el choque directo con China

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, no quiso entrar en la disputa abierta con China. En declaraciones a Canal N, durante Expomina Perú 2026, señaló que no entraría en polémica con China. El diplomático prefirió centrar su mensaje en inversión, seguridad y el futuro de la relación bilateral, sin mencionar directamente al país asiático.

Navarro sostuvo también que Estados Unidos "siempre tiene transparencia y claridad", y añadió que su país nunca pediría a otro Estado modificar sus leyes para favorecer las condiciones de un contrato.

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Canciller Carlos Espá defendió el ingreso de Perú al Escudo de las Américas ante el Senado

El canciller Carlos Espá se presentó el martes ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. Ahí defendió la incorporación del Perú al Escudo de las Américas.

"Vamos a poder luchar contra el lavado de activos, las organizaciones criminales", comentó. Añadió que el país tendrá "un efecto mucho más importante" frente a esas amenazas.

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El canciller explicó de qué se trata el mecanismo. Son trece países que se juntaron en marzo para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y al lavado de activos. Todo, bajo el liderazgo de Estados Unidos. Espá lo presentó como una decisión colectiva, no impuesta.

El respaldo estadounidense no se limita a lo declarativo. Según Espá, la administración de Donald Trump tiene capacidad para ofrecer colaboración en información, ciberseguridad y apoyo operativo y logístico. Esa cooperación tiene como objetivo rastrear el dinero ilícito que circula por el sistema financiero y frenar el avance de bandas armadas en zonas de fronteras.

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