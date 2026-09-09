La cifra corresponde al testimonio de Silvia Ramos, una mujer que viajó hasta Rusia para intentar recuperar los restos de su esposo | Composición LR

La cifra corresponde al testimonio de Silvia Ramos, una mujer que viajó hasta Rusia para intentar recuperar los restos de su esposo | Composición LR

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Una denuncia sobre la presunta presencia de unos 150 cuerpos de peruanos sin identificar en una morgue de Rostov, Rusia, puso nuevamente en evidencia la situación de los connacionales que terminaron involucrados en la guerra entre Rusia y Ucrania tras ser captados con supuestas ofertas laborales.

La cifra corresponde al testimonio de Silvia Ramos, una mujer que viajó hasta Rusia para intentar recuperar los restos de su esposo, quien había salido del Perú con la expectativa de trabajar en labores de seguridad. La cantidad de cuerpos señalada por la viuda no ha sido confirmada oficialmente.

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Ramos relató que acudió a una morgue militar en Rostov y que encontró numerosos cadáveres que, según afirmó, corresponderían a ciudadanos peruanos. Su principal pedido es que se realicen pruebas de ADN que permitan identificar a los fallecidos y facilitar la recuperación de sus restos por parte de sus familiares.

Viajó a Rusia para buscar a su esposo

Según el testimonio de Ramos, su esposo salió del Perú el 27 de enero, luego de recibir una propuesta laboral relacionada con labores de seguridad en Turquía. El trabajo, de acuerdo con el relato de la mujer, consistía en custodiar instalaciones petroleras.

El hombre contaba con experiencia como personal de seguridad en una minera de Pataz. Sin embargo, terminó en Rusia y quedó involucrado en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Tras conocer la noticia de su muerte, Ramos viajó hasta Rostov para localizar sus restos y realizar las gestiones necesarias para su repatriación.

La mujer aseguró que durante su búsqueda pudo reconocer algunas prendas que pertenecerían a su esposo, pero manifestó que no logró encontrar el cuerpo completo. “Yo a mi esposo no le he encontrado nada de cuerpo, solamente he encontrado la ropa que se le ve”, relató, según el reportaje difundido por DNews.

Piden ADN para identificar a los fallecidos

Ramos sostuvo que las condiciones en las que se encontrarían los cadáveres dificultarían su identificación y conservación. Por ello, planteó que el Gobierno peruano facilite la realización de pruebas de ADN para que las familias puedan comparar sus perfiles genéticos con los restos encontrados.

La viuda también señaló que los familiares enfrentan diversos gastos para intentar ubicar a sus seres queridos, entre ellos pasajes, alojamiento, alimentación, traducción de documentos y trámites administrativos.

Asimismo, cuestionó la asistencia que recibió durante sus gestiones y afirmó que tuvo que acudir personalmente al consulado peruano para entregar información sobre su esposo.

“Yo he sido la que he ido al consulado peruano a dar información desde el día uno”, manifestó.

La denuncia generó preocupación entre familiares de otros peruanos que viajaron a Rusia bajo ofertas de trabajo y que actualmente se encuentran desaparecidos o involucrados en el conflicto.

“Ellos nos hacen falta, son padres, son hijos, están allá sin su familia, sin saber nada. Acá todo es temor sin saber si están vivos o muertos”, expresó una de las familiares que acudió a la Cancillería.

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Cancillería enviará cónsules a Rostov

Ante la denuncia, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el despliegue de funcionarios consulares hacia Rostov para verificar la situación y determinar si existen ciudadanos peruanos entre los cuerpos que permanecen sin identificar.

El canciller Carlos Espá también reiteró la alerta del Gobierno frente a las redes que captan ciudadanos mediante falsas ofertas laborales para trasladarlos a Rusia.

“Rechacemos las falsas propuestas de trabajo y denunciemos a las redes de organizaciones criminales, tu seguridad y la de tu familia siempre están primero”, señaló.

La Cancillería deberá determinar, a partir de la información que recopilen sus funcionarios, cuántos de los cuerpos señalados por la denunciante corresponden efectivamente a ciudadanos peruanos y cuál es su situación de identificación y eventual repatriación.

Fiscalía investiga a presuntos reclutadores

El caso se suma a las investigaciones desarrolladas en Perú sobre las organizaciones que habrían captado a ciudadanos con promesas de empleo en Rusia y que posteriormente terminaron involucrados en actividades relacionadas con la guerra.

En ese contexto, la Fiscalía detuvo a uno de los presuntos reclutadores señalados por ofrecer puestos de trabajo que habrían terminado llevando a ciudadanos peruanos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Mientras las autoridades avanzan con las diligencias, las familias de los connacionales reclaman información oficial sobre el paradero de sus seres queridos y medidas que permitan determinar quiénes se encuentran con vida, quiénes fallecieron y, en este último caso, facilitar la identificación y repatriación de sus restos.